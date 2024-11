Plenković o datumu predsjedničkih izbora: Mogu potvrditi da neće biti na Božić, niti na Štefanje. Moramo biti malo tajanstveni

Nakon održanog sastanka Predsjedništva HDZ-a, premijer Andrej Plenković dao je večeras izjave za medije, pa se osvrnuo na sve aktualnosti. Između ostalog, poručio je kako nam svi makroekonomski pokazatelji za ovu godinu, nakon objave agencije Moody's o kreditnom rejtingu Hrvatske, daju prednost. Što se tiče štrajka u zdravstvu koji je danas održan, Plenković je poručio kako su već veliki iskoraci bili odrađeni početkom godine.

- Oko 550-ak djelatnika je štrajkalo, a mi smatramo da smo s povećanjem plaća na početku godine napravili velike iskorake. Rekli smo da možda postoje određene nesavršenosti, pa smo formirali i povjerenstvo pod ministrom Habijanom, koje bi sa saznanjima sagledalo sve sugestije. Mi smatramo da je pravi put put prema tom povjerenstvu, nadam se da većina sugrađana nije imala većih poteškoća u pogledu dobivanja usluga zdravstvenog sustava i da će se nastaviti dijalog na tu temu - komentirao je.

Plenković je poručio kako im je ''žao što je došlo do štrajka'', zbog ''iskoraka koji je Vlada napravila''. Što se tiče datuma predsjedničkih izbora koji još nije određen, Plenković je potvrdio kako oni ''neće biti održani u srijedu'', aludirajući na datum koji je predsjednik Zoran Milanović bio raspisao za parlamentarne izbore.

- Mogu potvrditi da neće biti na Božić, niti na Štefanje. Moramo biti malo tajanstveni - komentirao je. Hoće li Plenković osobno sudjelovati u kampanji Dragana Primorca, premijer je poručio kako već je. Oporba je Plenkovića optužila da ''namjerno kreira atmosferu kaosa'', što je Plenković komentirao.

- Te mudrolije nisam čuo. Ajoj, ne stignemo to ispratiti, ali nije točno. Idemo još jednom podsjetiti: za novi sastav Ustavnog suda, odnosno 10 od 13, javilo se 65 kandidata. Ti ljudi žele biti, kako je Milanović rekao, ''glupani, gansteri, stajske muhe i istrošeni kuhinjski elementi'', i čini se kako cijene tu ulogu. Ne znam otkud ova ideja, oporba suprotno onom što je, kako je Pavliček rekao, Kruge, uporno zabija glavu u pijesak i uporno misli da da je Wiesbaden u Zaporožju, a ne u Njemačkoj. Nemam nikakvog očekivanja od oporbe, prihvatili su kršenje Ustava i slijepo slijede Milanovića. Vidjeli ste koliki je stupanj mržnje u Saboru - kazao je. Danas je godina dana od nesreće bivšeg ministra obrane Marija Banožića, a optužnica i dalje nije podignuta, te će se o njoj tek raspravljati za dva dana.

- Čuli smo se bili dva, tri puta, vidjeli smo se naravno nakon nesreće. Ovo nije do nas, to je do sudova. Nije se ništa promijenilo što se tiče stranke - komentirao je tu temu Plenković. Iako se iz Domovinskog pokreta moglo čuti kako SDSS neće biti dobrodošao u koloni sjećanja idući ponedjeljak, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Plenković tvrdi kako je prema HDZ-u stranka dobrodošla.

- Simbolične geste smo apsolvirali. Što se tiče bacanje vijenca, mislim da je pitanje tajminga. Ne vjerujem da bi itko imao bilo što protiv toga da se u Dunav baca vijenac za srpske žrtve, ali mislim da je to pitanje tajminga. Postoje posebne osjetljivosti, ova je jedna od njih, i treba odrediti kada je vrijeme za gestu.