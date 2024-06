Plenković o nelojalnosti u parlamentarnoj većini: 'Poslali smo poruku, to se ne radi'

Premijer Andrej Plenković zajedno sa ministrom Butkovićem danas je bio obilasku je LNG terminala u Omišlju na Krku i tom je prilikom dao izjavu za medije u kojoj je izjavio kako prijašnja situacija s Mostom nema nikakve veze s funkcioniranjem nove parlamentarne većine i i partnerskim odnosima s DP-om

U intervuju "Večernjem listu" Plenković se predhodno osvrnuo na odnose s Mostom čije je ministre, njih trojicu, 2017. razriješio jer su glasali protiv tadašnjeg ministra financija Zdravka Marića tijekom glasanja o povjerenju ministru. Podsjetimo, Plenković je 2017. godine razriješio ministra unutarnjih poslova Vlahu Orepića, ministra pravosuđa Antu Šprlju te ministra zaštite okoliša i energije Slavena Dobrovića.

"Ja sam samo opisivao tu situaciju koja je bila primjer ekstremne nelojalnosti da se diže ruka protiv kolega koji sjede na Vladi, da je to bio potez gdje smo poslali poruku da se tako nešto ne radi i siguran sam da to više u bilo kakvoj konfiguraciji bilo kome drugom neće pasti na pamet. To je bio samo komentar", kazao je premijer.

VEZANI ČLANCI:

Odbacio je insinuacije da spominjanje nelojalnosti ima veze s novim koalicijskim partnerom u Vladi - Domovinskim pokretom. "To nema veze s funkcioniranjem ove parlamentarne većine", rekao je.

Naglasio je da je potez prema Mostu bio ispravan potez i to bi, kako je rekao, svaki ozbiljan predsjednik Vlade ili manager u nekoj kompaniji napravio istog trena.

>>> FOTO Andrej Plenk-kwon-do u Banskim dvorima: Premijer pozirao sa sportašima, odjenuo kimono i stavio crni pojas