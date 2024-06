Plenković: Naći ću jako dobrog kandidata da pobijedimo Milanovića. Ja se neću kandidirati

Premijer Andrej Plenković dao je ove srijede intervju zamjeniku glavnog urednika Večernjeg lista Mislavu Šimatoviću, uoči nadolazećih euroizbora koji će se u Hrvatskoj održati ove nedjelje, 9. lipnja. U ekskluzivnom intervjuu, koji ste mogli pratiti na portalu Večernji.hr, kao i na našoj Facebook stranici i YouTube kanalu, premijer Plenković odgovarao je na sva bitna pitanja koja su se otvorila uoči nadolazećih europskih izbora. Jedna od tema koja se sve više kristalizira u hrvatskoj javnosti je upravo pitanje tko će biti kandidat kojeg će HDZ suprotstaviti Zoranu Milanoviću na predsjedničkim izborima.

Što namjeravate poduzeti kao parlamentarna većina kada kažete da je predsjednik Republike Hrvatske izgubio legitimitet neustavnim uplitanjem u parlamentarne izbore?

Naći ću jako dobrog kandidata ili kandidatkinju da pobijedimo na predsjedničkim izborima, druge opcije nemamo. Ja se kandidirati neću. Za razliku od Milanovića, ja ne mislim da mogu biti i premijer i predsjednik u isto vrijeme. O kandidatima će se govoriti nakon što pobijedimo na europskim izborima. To neće biti bitka Milanovića i mene. Sad smo imali bitku, imali smo i 2016. i oba sam puta pobijedio. Sad će se natjecati netko drugi, a mi ćemo svi pomoći da taj pobijedi.

Još od koalicije HDZ-a i Mosta nismo imali situaciju da mlađi partner u vladajućoj koaliciji putem svojih saborskih zastupnika kritizira pojedine HDZ-ove ministre. Narušavaju li takve opetovane izjave DP-ovih zastupnika stabilnost vladajuće koalicije?

U Saboru ljudi govore ono što misle da trebaju, a to ne utječe ni na kakvo glasanje, donošenje zakona ili proračuna. Sigurno je da je ovo što je izgovorila ministrica o Jasenovcu generalno naš stav. Neće se ministrica konzultirati ni s kim u odnosu na ono što će izgovoriti, kao što ni mi ne tražimo konzultacije s našim partnerima o tome što će reći o nekoj temi. Pa nije ovo nekakav Big Brother da ćemo kontrolirati tko će što reći. Treba neko vrijeme da se svi uglazbe, nismo ni prije svi govorili isto. Kada narod odluči da je nešto slika zastupnika u danom trenutku i kada se napravi neki kompromis, onda to od svih zahtjeva neku vrstu prilagodbe. Ne možemo se mi, kada krene parlamentarna većina, ponašati kao da smo u predizbornoj kampanji i da će biti kako mi hoćemo ili nikako. To ne ide više. Svi tu moramo ići korak naprijed, nazad, lijevo, desno. Mi u tome imamo puno iskustva.

Ako smo nešto naučili, a to mi je inače jedna od političko-diplomatskih vještina, to je da održavamo generalni smjer stabilnosti, a da ove sitnije detalje rješavamo, tako ćemo i to rješavati. Jedino kad smo imali situaciju totalne nelojalnosti je bilo kada su četiri Mostova ministra digla ruku da vam sruše kolegu s kojim su u Vladi. Taj stupanj nelojalnosti neće trajati ni sekunde. Da se to ponovi s bilo kime, opet bih isto napravio, ali to se neće dogoditi zato što smo tada poslali poruku. Kada igraš u timu, moraš biti timski igrač, ne možeš zabijati autogolove. To se dogodilo jednom i oni su platili svoju cijenu. Mislim da je to bilo jako zdravo za razumijevanje politike. Ako se to dogodi, ide se na izbore.

Planirate li mandat odraditi do kraja?

Mislite, imam li force? Nije to jednostavno, ovaj posao puno troši. Vidim po sebi, slika iz 2016. i slika danas nije više ista. Taj posao zahtijeva puno razumijevanja i potpore obitelji, supruge, djece, koji svi traže svoje vrijeme. Tu ima jako puno dubokih ofsajda za koje nikoga osim mene i (supruge, op. a.) Ane nije briga. No tu smo i mislim da je jasno da smo se angažirali kako bismo činili Hrvatsku boljom. Mislim da je Hrvatska sada bolja nego što je bila 2016. i to me čini sretnim i daje mi elana i volje da radimo i dalje, dok god građani tako žele. Pitali smo ih 17. travnja, prvo poluvrijeme smo dobili. Sada igramo drugo poluvrijeme 9. lipnja, opet tražimo potporu, i to na temelju rezultata i programa i kvalitetnih i dokazanih ljudi, ne demagoga i neke lažne priče.