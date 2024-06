Plenković o Ferrariju Bartulice: On je miran 5 godina pa ne kalkulira kakve posljedice ima na DP

Premijer Andrej Plenković obratio se ove srijede javnosti, nakon održanog aktualca u Saboru, te komentirao europske izbore. Između ostalog, osvrnuo se na Ferrari kojim je DP-ov Stipe Bartulica snimljen u izbornoj noći ispred hotela Westin, što je izazvalo žustre reakcije u javnosti.

- Ako je to bio pokušaj provokacije, onda je taj skeč bio potpuno promašen. Ne čudi me da su čelnici DP-a čvrsto reagirali i da traže ispriku. On je miran pet godina pa možda ne kalkulira kakve posljedice ima na stranku. Kod nas nikom to ne bi palo na pamet. Loš potez - osvrnuo se Plenković.

- Sve skupa to nije dobro. Nisam pričao s njima, nemam ja vremena za to, to je pitanje koje moraju oni sami riješiti. Mi smo išli samostalno, bili smo si konkurencija na europskim izborima. Zašto im se dogodilo to, to je do njih. To nema veze s nama, to je svakome jasno, ne možete baš sve zalijepiti HDZ-u - poručio je pa se osvrnuo na aktualno prijepodne u Saboru.

- Mahom smo mogli čuti prepisivanje teza i stavova nekih drugih ljudi, sve što sam čuo sam već pročitao u medijima. Trbuhozborci kršitelja Ustava najavljuju novu bitku kao da je sve dosad bilo fer. To može biti normalno samo u glavama agitatora, ali sam toliko navikao na to. Ipak, neću to pustiti, komentiramo to stalno jer je smiješno. A reakcija javnosti je nula, truba - komentirao je.

- Osam godina su me ispitivali kad ću u Bruxelles, a sad ništa. Mislio sam da će me Mrak Taritaš pitati je l' idem popodne već u Bruxelles, ali ništa, kratko. Vidjeli ste Jurčevića, čovjek lupeta gluposti da ne mogu biti veće. Sad ćemo mi tu prevaru morati gledati u Saboru. Mi smo veleizdajnici, to je smiješno, više ne znaju što bi. Ovo je sad jedan mali blues za opoziciju nakon dva teška poraza - kazao je.

SDP u rujnu održava unutarstranačke izbore, a aktualni čelnik Peđa Grbin potvrdio je kako se neće kandidirati. Između ostalog, trenutno se spominje da bi novi čelnik stranke mogao postati Siniša Hajdaš Dončić, što je on i sam potvrdio.

- Hajdaš, pajdaš. Ako bude to će biti kao Strikan i netijak, ista stvar, diktirano od Milanovića. Ali to je to njih - komentirao je Plenković, referirajući se na seriju Velo misto.

>> VIDEO Ivan Penava: Očekujem i dalje gospodina Stipu Bartulicu da izađe pred vas i da obrazloži kut svoje priče