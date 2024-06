UŽIVO Plenković: Postavljate mi dječje pitanje o crvenom Ferrariju; Marković: Kad vas izvrijeđa premijer, znaš da dobro radiš svoj posao

Hrvatski sabor nakon dvotjedne stanke rad nastavlja aktualnim prijepodnevom. Za pitanja se javilo 40 zastupnika Hrvatskog sabora. Početak sjednice očekuje se od 9:30. Nakon aktualca, zastupnici će u raspraviti izmjene Zakona o sestrinstvu kojima se uređuje način stjecanja više razine obrazovanja medicinskih sestara te se u zakon uvrštavaju do sad izostavljeni stručni diplomski studiji.

Tijek događaja:

9:59 - Ivana Marković je pitala kako će se Plenković postaviti prema koalicijskom partneru Domovinskom pokretu i hoće li njihove politike biti politike Vlade.

- Poštuje li SDP Ustav? Poštuje li vaš kršitelj Ustava načela postupka? Vi ste jataci kršitelja Ustava. Vi ste pristali da vam na glavni odbor dođe predsjednik Republike koji nije imao tamo što raditi. Koliki je porez na dohodak u Supetru? Najveći? Sad grcate od dohotka koje vam je omogućila Vlada. Postavljate mi dječje pitanje o tome što mislim o crvenom Ferrariju. To je neuspjeli skeč. Nije navikao na pritisak pa je išao odgovoriti na pritisak - odgovorio je Plenković i kazao joj da su licemjeri.

Mirela Ahmetović je zatražila povredu poslovnika zbog Plenkovićevog odgovora navodeći kako je M. Šeparović rekao kako SDP nije prekršio Ustav. Dobila je povredu poslovnika jer je dala repliku, a Jandroković je poručio zastupnicima da će se tako kažnjavati korištenje povrede poslovnika kako bi replicirali premijeru.

- Odgovor na pitanje nisam dobila već sam dobila hvalospjeve i kritike. Kad vas izvrijeđa premijer, znaš da dobro radiš svoj posao - poručila je Marković i dodala kako Supetar bilježi porast demografije za razliku od mnogih drugih gradova.

9:45 - SDP i Most tražio je da prijedlog Zakona o Vladi ne ide u hitnu proceduru jer, kako navode, nema potrebe za to. Jandroković je pozvao zastupnike da glasuju na tu temu. Većina zastupnika je za to da se prijedlog ide u hitnu proceduru.

9:41 - Okupljenima se obratio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Čovjek koji je jučer izvršio onaj čin, jučer je preminuo. U ime Hrvatskog sabora njegovoj obitelji želimo izraziti sućut - kazao je.

9:35 - Okupljaju se saborski zastupnici