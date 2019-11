Plenković: Ni tajnica se ne sjeća da je jedna Vlada podigla plaće 18 posto

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se tijekom sjednice Vlade na štrajk prosvjetara.

- U mandatu ove vlade mi smo osigurali povećanje osnovice plaća državnih i javnih službenika za 11 posto do sada. Ukupna sredstva državnog proračuna za isplatu plaća povećana su za 3,2 milijarde kuna. Mi smo pokazali jednu želju da riješimo nastali spor zbog interesa učenika, roditelja pa i učitelja i svih rokova koji nam obrazovni sustav nameće... - izjavio je Plenković i dodao kako su oni predložili da se podigne plaća za 6,11%.

Plenković je također kazao i je kako je to, uz onih 11 posto od prije, povećanje veće od 18%.

- Evo ja vjerujem da se gospođa Gabrijel (tajnica vlade, nap.a.) ne sjeća da je jedna Vlada temeljem TKU-a povećala za 18 posto plaće u državnom i javnom sektoru u samo jednom mandatu - rekao je premijer.

- I to su činjenice i to bi bilo dobro da javnost i učitelji to prepoznaju - rekao je Plenković.

Poručio je i da se o koeficijentima ne pregovara.

- Granski kolektivni ugovor je ona cesta gdje se rješavaju razni dodaci - objasnio je premijer.

Rekao je i kako su jučer sindikatima predložili odmah potpisivanje dodatka na granski kolektivni ugovor od 2% od lipnja iduće godine.

- To znači da bi do kraja iduće godine ukupno u tom sektoru bilo više od 20 posto (povećanje) - rekao je premijer. Poručio je i da nakon 15. studenog dane u štrajku neće moći plaćati. Rekao je i da će oni koji imaju najvišu razinu do kraja 2020. godine imati veću plaću za 1662 kune u odnosu na rujan 2016. godine. Oni sa srednjom razinom će imati 1446 kuna veću plaću, a oni s najnižom razinom imat će 1301 kunu veću plaću.

