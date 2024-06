Plenković: 'Mala izlaznost je loša, ali vidi se da je naša europska politika dobila potporu'

U srijedu 13. lipnja održava se 6. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Otvoreni dio sjednice ima 16 točaka, a među njima su izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama, koncesije za korištenje benzinskih postaja na pomorskom dobru, dodjela novčane nagrade redatelju i producentima filma „Čovjek koji nije mogao šutjeti“ za doprinos promidžbi i međunarodnoj vidljivosti Republike Hrvatske, te razni prijedlozi uredbi o unutarnjem ustrojstvu ministarstava.

Sjednica je započela uvodnim govorom premijera Andreja Plenkovića. "Ono što je po mom sudu najvažnije je da je Vlada na početku trećeg mandata krenula s drugim najvećim rastom BDP-a u EU. Vjerojatno ćemo do kraja godine s ovakvim rastom i prognozama doći u poziciju na oko 77,5 posto prosjeka razvijenosti Europske unije po BDP-u, što nam omogućuje, ako nastavimo tim ritmom, da do kraja mandata dođemo do 82 posto prosjeka razvijenosti što jest naš politički cilj" najavio je.

Istaknuo je da je inflacija na najnižoj stopi od rujna 2021. godine. "Vidi se da su mjere koje smo poduzimali u vezi energenata i ograničenja cijena imale efekta" konstatirao je prmeijer, dodajući da je broj nezaposlenih na povijesno najnižem broju. "Zato smatram da moramo nastaviti s fokusom na demografsku revitalizaciju, zelenu tranziciju, digitalnu transformaciju i daljnja ulaganja u obrazovanje" zaključio je.

"U nedjelju su održani izbori za Europski parlament, izlaznost je nažalost bila mala. To nije dobro, unatoč našim nastojanjima da senzibiliziramo sugrađane na važnost europskih tema. Ako se netko oko toga potrudio u posljednjim godinama, sigurno je da smo se mi potrudili" konstatirao je Plenković nabrojavši neke od načina na koje je njegova stranka nastojala potaknuti građane na sudjelovanje u EU izborima.

"Vjerojatno je to bila zasičenost onom toksičnom atmosferom koja je postojala u društvu u vremenu izbora za hrvatski sabor, ali i lijepim vremenom i manjim interesom i razgovorom o plaćama europskih zastupnika. Tako da je bio jedan miks svih tih elemenata koji je smanjio izlaznost. Ono što je interesantno je da su ti rezultati u smislu refleksije snage pojedinih stranaka slični, gotovo istovjetni s rezultatima za hrvatski sabor. Vidi se da je naša europska politika dobila potporu i s osvojenim mandatima" zaključio je, najavivši neformalnu večeru lidera u Bruxelesu u ponedjeljak.

Naglasio je da je Hrvatska prva država EU koja je dobila zeleno svjetlo za petu tranšu isplate sredstava iz mehanizma oporavka i otpornosti. Očekuje se 822 milijuna eura, što znači da će ukupne uplate Europske unije Hrvatskoj premašiti četiri milijarde eura. Premijer je kazao da će se novac trošiti na poboljšanje infrastrukture, izgradnju vrtića, te obnovu od potresa. Nada se da će Hrvatska uskoro podnijeti i šesti zahtjev za isplatu sredstava EU.

Premijer je spomenuo početak požarne sezone te zahvalio relevantnim ministarstvima i vatrogasnoj zajednici, a za kraj se osvrnuo na ženski turnir u tenisu i europsko prvenstvo u ragbiju u Makarskoj čiju je organizaciju posebno pohvalio. Zaželio je uspjeh Vatrenima u utakmici sa Španjolskom.

Na zatvorenom dijelu sjednice ministri će raspravljati o prijedlozima stajališta RH za sastanke Vijeća ministara, pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu te o kadrovskim pitanjima, navodi se na stranicama Vlade.

