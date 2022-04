Gotovo je, oni više ne mogu dalje. Plenković i Milanović ugrozili sigurnost Hrvatske, što ako cure obavještajni podaci?

Sukobu između predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića ne nazire se kraj. Štoviše, svakim danom taj grubim i međusobnim uvredama opterećen odnos dobiva jednu sasvim novu dimenziju i izgleda da dvojica najvažnijih političara u državi nisu u stanju surađivati iako im to Ustav nalaže.



Kako će se to odraziti na državu, posebno je pitanje. Hoće li doći do najveće političke krize ili se zapravo ništa suštinski i neće promijeniti budući da se predsjednik i premijer ni do sada nisu konzultirali koliko bi trebali, što se, uostalom, i vidi po neusklađenoj vanjskoj politici, neimenovanju veleposlanika, dnevnicama koje MORH i dalje ne isplaćuje vojnicima koji idu na događaje u pratnji predsjednika ili pak funkcioniranju sigurnosnog sustava s obzirom na to da premijer uporno traži sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, a predsjednik je ne želi sazvati.

U ČEMU MILANOVIĆ I PLENKOVIĆ NE SURAĐUJU, A MORALI BI 1. Vlada i predsjednik države nisu postigli dogovor o imenovanjima novih veleposlanika, zbog čega su u više država veleposlanici osobe kojima je mandat istekao 2. Premijer poziva na sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali predsjednik je odbija sazvati više od dva mjeseca 3. Zbog sukoba na relaciji predsjednik – ministar obrane vojnici od MORH-a već mjesecima ne dobivaju dnevnice kada prate predsjednika na događaje