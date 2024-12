Plenković govorio o jalovoj detuđmanizaciji, Kapulica o Milanoviću kao 'bijedniku i ništariji'

Detuđmanizacija je propala, poručio je predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković u izjavi novinarima danas na Medvedgradu, gdje je paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na Oltaru Domovine visoko izaslanstvo HDZ-a, praćeno članovima obitelji Tuđman, obilježilo 25. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana. Na Medvedgradu je održana i prigodna akademija, a Mario Kapulica u svom je govoru spomenuo i “bijednike i ništarije koji ne vole Hrvatsku”, pri čemu je ostavio dojam da je govorio o aktualnom predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću.

- Hvala ti, Predsjedniče (Tuđman, op.a.), što imamo Hrvatsku koja snažno i ponosno korača pod tvojim barjakom. Pod zastavom koju si visoko uzdigao 30. svibnja 1990. i koja vijori iznad svih nas. Pa čak i iznad bijednika i ništarija koji Hrvatsku ne vole i koji ne priznaju Dan državnosti… Tvoj narod te nikada neće zaboraviti. Mi te nikada nećemo zanijekati - rekao je Mario Kapulica, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a, koja je organizirala prigodni skup na Medvedgradu. Aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović poznat je po navici da ne čestita građanima Dan državnosti koji se slavi 30. svibnja, a u ranijim je izjavama spominjao da to “nije nikakav praznik”, odnosno da je to “praznik koji je HDZ izglasao sam sebi”. Na kasnije pitanje novinara je li mislio upravo na Milanovića kad je spominjao “bijednike i ništarije”, Kapulica je u prolazu odgovorio potvrdno. Na Medvedgradu je bio i predsjednički kandidat Dragan Primorac, koji je predstavljen kao budući predsjednik Republike.

Opširnu izjavu novinarima nakon akademije na Medvedgradu dao je premijer Andrej Plenković i u toj je izjavi spomenuo propast politike detuđmanizacije. - Mi smo proteklih godina nerijetko govorili o protivljenju HDZ-a detuđmanizaciji. Ono što danas možemo reći, nakon 25 godina, je da su svi ti napori bili jalovi. Hrvatska država je tu, snažna je. Njegovo glavno naslijeđe, HDZ, kao ključna politička stranka u suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti, itekako je snažna i vitalna. I na demokratskim izborima dobiva povjerenje da bi i dalje provodila temeljne odrednice njegove politike koja je zacrtana još 1990. godine. Naravno, u izmijenjenim okolnostima i uz osnažen hrvatski međunarodni položaj, osnaženo gospodarstvo, snažnu vojsku, snažnu policiju i čvrste institucije. Upravo je to okvir svima nama, koji baštinimo njegovo političko naslijeđe, koji imamo čast i odgovornost da obnašamo dužnosti koje su nam povjerene i na državnoj i na stranačkoj razini. Upravo to je inspiracija da to činimo i dalje, na boljitak hrvatskoga naroda i jačanje hrvatskoga gospodarstva - rekao je Plenković.

Na naše pitanje sjeća li se gdje je bio prije 25 godina kad je čuo vijest o Tuđmanovoj smrti, što je tada osjećao i razmišljao, te je li tada mogao zamisliti da će biti tu gdje je danas, šef HDZ-a i Vlade odgovorio je: - U noći s 9. na 10. prosinca (1999.) bio sam kući, bio sam načelnik odjela za europske integracije Ministarstva vanjskih poslova, a s obzirom da smo znali da je zdravstveno stanje predsjednika Tuđmana loše, imali smo dogovor da se, ako se to dogodi, čujemo s nekim tko nam je tada u vertikali bio neposredno nadležan. Dakle, ja sam vidio tu vijest u medijima, tada se hrvatskoj javnosti obratio gospodin Pavletić, i nazvao sam Vladimira Drobnjaka, koji je bio pomoćnik ministra. I svi smo se sutra ujutro našli u MVP-u i zajedno s tadašnjim ministrom Granićem krenuli u operativne aktivnosti pripreme za njegov ispraćaj. Da sam tad znao da ću biti ovo, nisam - rekao je Plenković.

Kad već spominje detuđmanizaciju, kojoj se HDZ protivi, ima li današnji predsjednik HDZ-a i premijer osjećaj da je ikad na bilo koji način sudjelovao ili pridonio detuđmanizaciji? Možda i sudjelujući u predsjedničkoj kampanji Mate Granića nakon Tuđmanove smrti, kad se već nazirala politika detuđmanizacije? - Ne. Niti je Mate Granić vodio takvu kampanju. Čije je to mišljenje? To možda (misle) oni koji su htjeli biti kandidati tada, pa su opstruirali Matu… - odgovorio je Plenković.

Na podsjećanje da je i Zoran Milanović svojedobno govorio nešto o tome da je Plenković, kao diplomat, o Tuđmanu imao zapravo loše mišljenje, Plenković je još samo dodao: - Nosite si ga doma, pa nek’ vam priča izmišljotine.