Pivski sapun 'Kaj se pjeniš' uz 170 godina pivske tradicije grada

Paviljon Katzler nezaobilazno je mjesto koje svatko tko dođe u Karlovac mora posjetiti; kako bi doznao nešto o povijesti grada i kako bi kupio jedan od autentičnih gradskih suvenira. Uz svaku gradsku manifestaciju Morana Rožman, vlasnica Katzlera koja osmišljava popularne suvenire, pripremi i neka aktualna iznenađenja; uredi poseban tematski fotokutak, česte su i edukativne izložbe o povijesti neke manifestacije, pa je još uvijek aktualna ona o pivarskoj tradiciji u gradu, a u svoju ponudu doda još nešto na popis autentičnih gradskih suvenira. Uz Dane piva to je svakako njezin inovativni pivski sapun naziva "Kaj se pjeniš" za koji je ove godine dobila i nagradu Simply the best od Udruge hrvatskih turističkih agencija. Turistička zajednica grada Karlovca prijavila je Moranin pivski sapun, a njegova priča i autentičnost donijeli su mu titulu jednog od pet najboljih suvenira u Hrvatskoj kojeg ovih dana možete kupiti u Paviljonu Katzler. Glavni sastojak sapuna je, naravno pivo i radi se u dvije varijante – od crnog i svijetlog piva. Ove je godine pivski sapun još zanimljiviji, jer baš ove godina obilježava se 170 godina otkako je karlovačka tvornica pive počela proizvoditi svima poznato Karlovačko pivo.

Karlovačka poštapalica

– Kupcima i komisiji koja je o njemu odlučivala taj naziv "Kaj se pjeniš" odmah je ušao u uho, kao i priča koja ide uz njega. Po tome je on doista autentičan. Nastao je u suradnji sa Željkom Janjanin koja ga je napravila po mojoj ideji i popularan je otkad se pojavio na tržištu. Jedne je godine bio i dio službenog poklona Grada Karlovca. Dakle, naziv "Kaj se pjeniš" dio je karlovačke poštapalice; ako se oko nečeg uzrujavate, Karlovčani će vas pitati: "Kaj se pjeniš?", a proizvod je i direktno vezan uz manifestaciju Dani piva. Umjesto vode u proizvodnji se koristi Karlovačka piva; svjetla i tamna piva i dodaju se mirisi; bosiljak, ružmarin ili neki drugi, a baš mu ti mirisi dodaju malo dodatne čarolije. Izuzetno je ugodan za kožu, a i izgleda autentično; dolje je žut kao piva, gore bijel kao pjena, pa izgleda kao piva natočena u kriglu! Željka je to savršeno realizirala – priča nam kroz smijeh Morana. Simpatična i inovativna, uvijek u potrazi za novim idejama, Morama je i autorica iznimno popularnog Rječnika karlovačkog urbanog plemena, knjige koja je reizdanje doživjela 2011. godine i koja je jedan od najpopularnijih suvenira koje najviše vole Karlovčani koji su se odselili.

– Karlovačke izraze prodajemo i na majicama, čak smo ih preveli na engleski, jer, eto mlađe generacije karlovačke izraze skuže tek kada ga pročitaju na engleskom jeziku – kroz smijeh pojašnjava Morana Rožman. Iznimno su popularne majice s natpisom Brejn demiđ ili Ni da ni ne, Kaj ti je?, s natpisom faf i brojne druge.

– Najbolji suvenir koji smo pokrenuli prije nekoliko godina je Karlovačka magla! Pokorila je Hrvatsku i šire, a krenula je kao primjer gorila marketinga u kojoj smo htjeli potaknuti bolju vidljivost Paviljona i Karlovca. S obzirom na to da Karlovac leži na četiri rijeke, često smo okruženi maglom i onda smo tu maglu "uhvatili" i zarobili u bočice! Od te je ideje nastao Festival magle u listopadu; da se priča razvila, to je sjajno – dodaje Morana. Uvijek traga za autentičnim suvenirom, pa je tako, za trajanja radova uz Katzler kada je ulica bila iskopana, uzimala komadiće zemlje iz ti "rovova" i to prodaje kao suvenir – komadić karlovačke zemlje – također jako popularan iseljenicima. Autorica je i brojnih, neformalnih priča o Karlovcu koje se objavljuju na blogu Visit Karlovac koji je također ove godine dobio nagradu struke.

Među brojnim suvenirima Karlovca je i, osim starinskih fotografija grada, i nova razglednica grada gdje je Anđela Žapčić napravila seriju fotografija sa šest motiva grada, s obzirom na to da je Karlovac nastao kao zvijezda sa šest krakova.

Popularna cvjećarnica

– U Paviljonu Katzler sve je domaće, sve rade naše domaće, lokalne kreativne snage; od grafičkog dizajna, fotografija, do tiska majica i knjiga, izrade suvenira, magneta, sve je made in Karlovac, odnosno made by Karlovac tribe – dodaje Morana Rožman. Njezin je Paviljon Katzler i mjesto gdje ljudi rado donose starinske stvari jer znaju da će iz toga napraviti neku zanimljivu izložbu, suvenir...

– Paviljon Katzler postoji u Karlovcu od 1897. godine kao Karlovčanina popularna cvjećarnica – ja sam nastavila tradiciju na svoj način. Moja je baka, naime, u Katzleru prodavala cvijeće, a ja prodajem – maglu! – kroz smijeh kaže Morana.

