Peternel se obrušio na Raspudića: 'Prebacilo te Nino!' Raspudić: 'Nisam ga želio omalovažiti'

Igor Peternel iz Domovinskog pokreta Miroslava Škore na svom se Facebooku osvrnuo na Mostova Ninu Raspudića i njegovo gostovanje u utorak u HRT-ovoj emisiji Otvoreno. Peternel je za Večernji list kazao da je samo odgovorio na napad, ali da više ne želi to rasplamsavati. Raspudić je za Večernji list objasnio na što je mislio govoreći u Otvorenom. Kaže da je Peternel pošten i dobronamjeran javni akter te da je jedan od kvalitetnijih ljudi u Domovinskom pokretu s kojim bi surađivao.

Peternelovu objavu u kojoj govori o Raspudiću prenosimo u cijelosti:

"Taj kojega si večeras ničim izazvan (mi se mostom ne bavimo) osim paničnim strahom za uspjeh svoje žene, u Otvorenom prozvao da je bio član SDP-a, upravo taj ti je prijateljski pomagao promovirati knjigu po Hrvatskoj. Baš mene nepodobnoga si zvao, a ne svoje sadašnje stranačke kolege! Zanimljivo!

Tada ti pogrešna epizoda iz moje ne baš bliske prošlosti nije ni najmanje smetala! Organizirao sam ti između ostalog i promociju u Novskoj! I predavanje u Okrugljaku! Hvalio si me na tim prezentacijama toliko da mi je čak neugodno bilo! Isticao moju višegodišnju predanost promociji antitotalitarnosti i zalaganje za bolje društvo! Nudio mi kasnije na pregovorima da budem s tobom na listi! Sada odjednom promjena! Mene kojeg nema u studiju napadaš, a zanimljivo je kako u predstavnika HDZa Ivu Lučića gledaš poput pitome ptičice i niti jednom s njim ne uđeš u polemiku!

E moj Raspudicu, možeš ljevičarsku kariranu košulju koja ti je godinama bila zaštitni znak kako bi se dodvorio mainstreamu, onom mainstreamu kojeg si prozivao, a istodobno očajnički želio da te prihvati, možeš zamijeniti za crno odijelo i sivu kravatu, ali ne možeš promijeniti činjenicu si jedini tzv. konzervativac koji je preživio sve promjene na javnoj televiziji pa čak i teror Radmana!

Ti si bez problema savjesti nastupao na javnoj televiziji dok sam se ja borio da Karolina Vidović Krišto ne dobije otkaz! Konzervativac koji je prihvatljiv RTLu i Weekend medija festivalu, lijevo-liberalnim oazama šunda! Prihvatljiv si zato sto se nikada poput Hasanbegovića, Željke Markić, Bartulice pa čak i mene nisi za ništa konkretno javno izložio. Nikada medijsku batinu nisi osjetio! Uvijek u zavjetrini filozofske salonske rasprave! I naravno uz honorar!

U kampanji se najbolje vidi WHO is WHO in the ZOO! I pogotovo tko je kakav čovjek!

Imaš spiku, ali nisi čovjek! Sram te bilo! Želim ti uspjeh i sreću na izborima! Trebat će ti jer vidim da si nažalost zbog toga spreman izgubiti dostojanstvo i gospodstvo!

Prebacilo te Nino!

P.S. Ovo nije poziv medijima za sučeljavanje! S gospodinom više nemam o čemu razgovarati", napisao je Peternel.

Raspudić: Smatram da je Peternel pošten i dobronamjeran javni akter

"Peternela cijenim kao važnu figuru u hrvatskoj javnosti koja zadnjih godina vrlo jasno artikulira i upečatljivo prezentira probleme hrvatskog društva i države. Mislim da je sve što je radio u prošlosti radio u dobroj namjeri i da ja s time nisam imao niti ću imati problema, jer smatram da je pošten i dobronamjeran javni akter", kazao je Nino Raspudić za Večernji list.

"Nisam ga spominjao imenom, nisam ga time želio u političkom smislu omalovažiti, nego sam u objašnjenju zašto nismo išli zajedno s Domovinskim pokretom naveo nedosljednost i problematičnu kadrovsku politiku Domovinskog pokreta od Lazara Gruića, preko savjetnika Marine Lovrić Merzel do Bandićevog igrača Matića. Peternela apsolutno ne doživljavam kao dio takve ekipe nego mi je u priči o Domovinskom pokretu kao jedinoj apsolutnoj novosti bilo zanimljivo da je u 1. izbornoj jedinici prvi bio član HDZ-a, a drugi bio član SDP-a.

To je činjenica, u DP-u ima kvalitetnih pojedinaca s kojima bih svakako surađivao, a Peternel je jedan od njih", kazao nam je Raspudić.

Peternel: Ne želim to dalje rasplamsavati

"Reagirao sam na napad i ne želim više to dalje rasplamsavati. Trebamo se sada koncentrirati na mijenjanje Hrvatske jer ovo što se događa u hrvatskom društvu nije dobro", bio je kratak Igor Peternel.

