Tko je bolje složio izborne liste: Bernardić proveo kažnjavanje, Plenković uključivanje

Tko je na kojem mjestu i kolike su kome šanse da uđe u Sabor... Liste za izbor saborskih zastupnika digle su prašinu čim su objavljene, a za Večernji list analizirali su ih stručnjaci – Božo Skoko, Ankica Mamić, Dragan Bagić, Krešimir Macan i Damir Jugo.

1. Koliko su uspješno dvije vodeće opcije u Hrvatskoj složile liste?

Macan: Ni jedne ni druge liste nisu savršene, a tko ih je bolje složio, saznat ćemo na dan izbora, no zasad je jasno da su Davor Bernardić i Andrej Plenković imali sasvim različit pristup. Od kada je Restart koalicija objavila izborne liste, jasno je da je Bernardić odlučio “kazniti” svoje neistomišljenike, poput bivših Milanovićevih ministara. No to na kraju možda ne bude kazna jer su oni prepoznatljiva imena te unatoč niskim mjestima na listama ipak uspiju izboriti ulazak u Sabor, kao što je to svojedobno pošlo za rukom Milijanu Brkiću u HDZ-u. Sada je u takvoj situaciji, primjerice, Peđa Grbin, no treba imati na umu da im neće biti lako izboriti se za mjesto u Saboru. Iako to nije loša tehnika jer se često oni na vrhu lista koji su “sigurni” znaju uspavati u kampanji, mislim da je ovo stranačko čistilište u kojem se članovima stranke jasno poručuje: “Ako sam prođeš, odlično, ali ako ne, nije ti ni mjesto na listi”. S druge strane, Plenković je liste napravio u suradnji s cijelom strankom i to je za njega velik iskorak u odnosu na europske izbore. Dobar je potez što je Stieru i Kovaču dao priliku da uđu u Sabor iako su bili na suprotnim stranama na unutarstranačkim izborima. Na prvu bi se moglo zaključiti da Bernardić i Plenković imaju slične liste, s istomišljenicima na vrhu i oponentima na začelju, no kod njih je samo tehnika slična, a motivi su sasvim drugačiji. Bernardić provodi kažnjavanje, a Plenković uključivanje. Zanimljivo je da je situacija na ovim izborima sasvim drugačija nego na izborima za Europski parlament kada se Plenkoviću zamjeralo da je “faraonski” složio liste, a Bernardić je tada više računao na jaka imena.

Skoko: HDZ je mudrije složio liste ovaj put, za razliku od izbora za Europski parlament, kad je pragmatičniji bio SDP. Ovim je listama HDZ barem načelno pokazao širinu i zajedništvo, dok će SDP-ove liste sigurno izazvati puno novih podjela te demotivirati dio stranačkih aktivista, pa i birača. Bernardić na ovaj način želi ovladati strankom, odnosno imati lojalne zastupnike, a ne potencijalne prebjege ili oponente u Saboru, makar zbog toga izgubio dio potpore. Plenković je uvjerljivo pobijedio sa svojom opcijom na unutarstranačkim izborima i ima stranku pod kontrolom pa nema razloga za strah. S druge strane, ne smije dozvoliti da se dio stranke osjeća isključen, a time i demotiviran na izborima. Očito je svjestan da će im trebati svaki glas i svaki stranački čovjek.

Jugo: Situacija je definitivno obrnuta nego na izborima za Europski parlament, ali tome je razlog što sastavljanje lista ovisi o trenutačnoj situaciji i procjeni stranačkih vođa. Ako misle da su im šanse slabije, na liste stavljaju jača i provjerena imena, a ako se osjećaju hrabro, onda uvode nova imena. Bernardić sada očito više vjeruje u sebe jer je napravio zaokret u odnosu na prošle izbore, ali to mu se može i obiti o glavu jer su “tanke liste” uvijek rizik. Plenković je ovog puta ipak igrao sigurnije te je odlučio stranačke oponente staviti na liste. To je potez koji mu svakako ide na ruku jer je pokazao da ima širinu te da želi privući i desnije glasače.

Bagić: HDZ-ove liste su, po mom mišljenju, poprilično očekivane. Andrej Plenković povukao je dobar potez kada je svoje oponente stavio na začelja lista. Nije im dao garanciju da će ući u Sabor, ali dao im je barem šansu. Dio stranačkih simpatizera svakako preferira taj kadar HDZ-a i on im je na ovaj način pokazao da imaju za koga glasati. Ima tu i nekih novih imena, a mislim da HDZ najviše riskira u IX. izbornoj jedinici gdje listu nosi ministar uprave Ivan Malenica. Mislim da on ipak nema toliko jačinu u stranci, baš kao ni ministar zdravstva Vili Beroš koji nosi listu u X. izbornoj jedinici. Naravno, on je sad prepoznatljivo ime na nacionalnoj razini, ali pitanje je koliko je dobar odabir za nositelja liste. Davor Bernardić me, s druge strane, iznenadio jer nisam mislio da će biti toliko hrabar. Hladno je marginalizirao sve stranačke neposlušnike, no u taktičkom smislu to nije baš dobro izveo pa je već bilo nekoliko istupa protiv njegovih odluka. Osobno mislim da je dobro što je marginalizirao istrošene kadrove koji su ga još uz to kritizirali. No smatram da je učinio veliku grešku kada je u stranu gurnuo mlade političare pune potencijala samo zato što nisu istomišljenici. Tu prije svega mislim na gradonačelnika Ploča Mišu Krstičevića, posebice ako se u obzir uzme da SDP ne stoji dobro u Dalmaciji. Situacija će biti zanimljiva i u 8. izbornoj jedinici u Istri, gdje se SDP-ovi “teškaši” poput Peđe Grbina, Vojka Obersnela i Željka Jovanovića bore za preferencijalne glasove. To može biti dobro za rezultat u toj jedinici ako budu vodili dobru kampanju i motivirali glasače. Ako se pak okrenu jedni protiv drugih, onda će to biti kontraproduktivno.

Mamić: Mislim da je Bernardić napravio dobar potez i da se vodio dobrom logikom kada je slagao liste. On je već u dva izborna ciklusa, i na europskim i na predsjedničkim izborima, uključio sve one koji su mu bili oponenti u stranci te je pokazao da nije osvetoljubiv. Nije više bilo razloga da ne napravi nove liste sa svojim ljudima. Konačno je došlo vrijeme za to a da mu se ne prigovara da nekoga kažnjava. Osim toga, oni koji su sigurni u sebe i svoj rad spremni su biti na začelju lista jer računaju na preferencijalne glasove. S druge strane, oni koji se bune sigurno ne pokazuju lojalnost stranci. Plenković se pak vodio političkom pragmatičnošću kada je sastavljao liste i htio je imenima poput Steve Culeja pokazati da je HDZ opcija i za desnije biračko tijelo. Ne znam koliko to ima smisla jer su se desniji glasači već okrenuli Škori.

2. Kakvu poruku stranke šalju svojim listama?

Macan: Ideja je da se listama motiviraju glasači. Dobra je stoga što je Plenković na neke liste stavio mlade ljude, nove stranačke uzdanice. S druge strane, morao je napraviti i neke kompromise koji šalju loše poruke pa su se tako na listi iz splitskog HDZ-a našla neka imena koja su poznata samo po aferama. Ali na listama se uvijek netko provuče, tako je to kad se radi kompromis s lokalnim ograncima.

Skoko: Ključna poruka slaganja lista, koja ne ide u prilog ni jednoj od velikih stranaka, jest da nam je unutarstranačka demokracija na niskim granama i da stranački šef ima moć staviti na listu koga želi, a ne tko bi bio najbolji ili koga žele birači. S tim da je HDZ ovog puta pokazao ipak više demokratičnosti. Disciplinirani stranački birači birat će svoju opciju bez obzira na to tko je na listi, no oni koji nisu podložni stranačkoj stegi, kad vide da ljudi koje simpatiziraju nisu na listi ili su pozicionirani tako da sigurno neće u Sabor, vrlo često bojkotiraju listu, glasaju za drugu opciju ili ne izlaze na izbore. Kvalitetnim ljudima na listi stranke može se privući čak i neodlučne.

Jugo: Laik bi mogao pomisliti da nije toliko bitno tko je na listama jer prosječni glasač zaokružuje stranku kao cjelinu. No to nije baš točno jer su ljudima ipak važna imena koja se stave pred njih na glasačkom listiću. Ne glasuju svi u I. izbornoj jedinici gdje se vide vodeća politička imena poput Andreja Plenkovića i Davora Bernardića. U ostalim izbornim jedinicama ipak na neki način treba privući birače. Također, uvođenjem preferencijalnih glasova promijenila se percepcija te su izborne liste dobile na važnosti. Također, ako su one loše složene te ako stranka prije izbora pokaže da nema dobar i sposoban kadar, to može i odbiti glasače.

Bagić: Poruke koje se šalju listama više su unutarstranačke, a manje upućene biračima. Bernardić je poručio da želi čistku, a Plenković je pokušao biti uključiv, ali je napravio jednu veliku grešku. Stevo Culej zbog svih svojih postupaka nije zaslužio biti na listi. On je radio direktno protiv Plenkovića, ali i HDZ-a, a sve mu je amnestirano samo zato što nema boljeg kandidata u V. izbornoj jedinici.

Mamić: Liste su pitanje unutarstranačkih odnosa jer oni koji ih slažu dosta dobro mogu procijeniti tko će ući u Sabor, a tko ne. Unatoč preferencijalnim glasovima, oni koji slažu liste u rukama imaju moć.