'Petar nije živ, Pavao nikad nije ustao, ali za njih ni pravde očito nema'

Jesu li dovoljni jastuci za potporu? Treba li neku ogradu? Može li pasti? – pitam majku dječaka kojeg namještaju za fotografiranje. – O, bilo bi dobro da može pasti! To bi značilo da je bolje, da se može okrenuti – bez ironije i gorčine strpljivo objašnjava Marijana Dubravica, 49–godišnja profesorica hrvatskog jezika i komparativne književnosti, odgojiteljica u jednom zagrebačkom đačkom domu, majka trojice sinova (ona kaže četvorice), među kojima je i Pavao.

Pavao Dubravica ima 12 godina. Nikad nije pao. Nikad nije ni ustao, potrčao. Ali veseliji i iskreniji osmijeh rijetko se sreće. Upućen je onima koji se o njemu skrbe 24 sata dnevno. Majci. Ocu. Braći. Baki. Pavao ne vidi, osim svjetlosti i tame. Ne govori i teško je procijeniti koliko razumije. Ima cerebralnu paralizu 5. stupnja i tešku epilepsiju. Nije jedini s takvom teškom dijagnozom. No njegovi su najbliži uvjereni da je mogao proći bez nje, živjeti normalan, zdrav život, trčati i padati, da je za to uopće dobio šansu. Zajedno sa svojim blizancem Petrom koji je živio samo jedan dan.

– Već devet godina na sudu pokušavamo dokazati da je Pavlovo stanje i smrt njegova blizanca posljedica propusta u vođenju trudnoće, neprepoznavanju i dijagnostici komplikacija, no još nismo došli ni do presude prvog stupnja. Promijenile su se dvije sutkinje, postupak se odugovlači, ročišta prekidaju u pola svjedočenja "jer zapisničarka ima vlak", a s obzirom na visinu odštetnog zahtjeva i broj oštećenika, svako je trošak od oko 20.000 eura – kaže Pavlov otac, Hrvoje Dubravica, 49-godišnji magistar elektrotehnike koji radi u IT biznisu.

Dodaje da je njihov slučaj paradigma kvarnog pravnog i medicinskog sustava sa svim elementima: od odbacivanja odgovornosti za pogreške, pristranih vještačenja, maratonskog suđenja i korupcije koja nije nužno vezana za izravnu novčanu razmjenu, nego trgovanje utjecajem i drugim benefitima. Obitelj je za naknadu štete na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu 2015. tužila Polikliniku Ginekos (Sada Gineko) u kojoj je Mirjaninu trudnoću vodio u međuvremenu preminuli liječnik dr. Milan Kos, kao i Kliničku bolnicu Sv. Duh. Što im stavljaju na teret?

– Moja supruga je od srpnja 2012. bila trudna s muškim blizancima. Na preporuku ginekologice, budući da je bila posrijedi treća trudnoća u 38. godini života, javili smo se pokojnom dr. Kosu kao stručnjaku za blizanačke trudnoće jer nismo htjeli ništa prepuštati slučaju. Nemili događaji započeli su 22. prosinca 2012. na zadnjem pregledu kod dr. Kosa kojem se supruga požalila da joj se mali dnevni uložak puni roskastim vodenastim sadržajem. Međutim, on nas je smirio i rekao kako oba dječaka imaju dovoljno plodove vode, te je dao uputu da napravi briseve i donese ih za tri tjedna – objašnjava kronologiju Hrvoje Dubravica.

Prilikom uzimanja briseva u tadašnjoj Poliklinici Sunce 27. prosinca ginekologica radi i ultrazvuk te upozorava kako jedan blizanac ima manje plodove vode i da pregledom u spekulima vidi vodenasti sadržaj. Preporučuje da se odmah jave na Sv. Duh. – Zvao sam odmah i dr. Kosa koji se nije javio, a suprugu odvezao ravno na Sv. Duh. No tamo je pregledava dežurna specijalizantica, samo ultrazvukom, zaključuje da je sve u redu, da oba blizanca imaju dovoljno plodove vode i vraćaju nas doma. Tri dana poslije, 30. prosinca, supruga primjećuje jače curenje vode, osjeća trudove i vozim je u bolnicu. Tamo prvo zaključuju da to nisu trudovi, a tek druga liječnica potvrđuje trudove i šalje je na hitni carski rez. Obojica dječaka rađaju se s Apgarom 5/6 i daju im 10% vjerojatnosti za preživljavanje – opisuje H. Dubravica.

Sljedeći dan iz bolnice ih zovu da krste djecu ako to žele učiniti prije smrti te istoga dana Petar umire. Pavao je nakon nekoliko tjedana prebačen u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj, gdje ostaje sve do kolovoza. Do danas je prošao više od 30 operacija. – Svakodnevno smo u intenzivnim vježbama s njim, što kroz sustav, što privatno, tražimo svaku mogućnost da izvučemo maksimum iz njega – kaže otac. U prvo su vrijeme rješavali akutne prioritete, no nakon toga odlučuju se na pravnu borbu: tuže pravne osobe, ne pojedinačne liječnike.

– Dr. Kos nije poduzeo sve što je nužno po prijavi sumnje na gubitak plodove vode. Nije napravio test AmniSure koji ima visoku osjetljivost i specifičnost za detekciju plodove vode u rodnici, a koji se primjenjuje upravo kada žena prijavi sumnju na curenje vode, što se u trenutku pregleda ne vidi u rodnici, a na ultrazvuku se prikazuje da je ima dovoljno. To je tzv. visoko prsnuće vodenjaka koje predstavlja vrlo ozbiljno stanje i za majku i nerođenu djecu zbog mogućnosti infekcije i sepse te prijevremenog porođaja – tereti liječnike H. Dubravica te dodaje kako je u svom iskazu na sudu dr. Kos naveo da test AmniSure nije imao u ordinaciji, već ga je imala bolnica Sv. Duh. Obitelj Dubravica se s pravom pita zašto onda nije Marijanu Dubravicu uputio na Sv. Duh.

– Na Sv. Duhu specijalizantica nije pozvala stariju službu, nije učinila pregled u spekulima ni test AmniSure. Specijalizant nema licencu za samostalan rad ni iskustva s blizanačkim trudnoćama. No vještak Bačić tu ne vidi problem, kaže da je i on samostalno gledao kao specijalizant. Na pitanje tko ju je u bolnici pregledao, ne zna odgovor, nije ni uočio da se radilo o specijalizantu – prepričava Dubravica.

Bio bi to još jedan od "standardnih" slučajeva u kojima sud mora utvrditi je li posrijedi liječnička greška ili – kako ga vještak naziva – "sudbinski ishod" da nema i dodatnih skandaloznih detalja. – Javili smo se odvjetničkom društvu Mađarić&Lui, poznatom po specijalizaciji za medicinske slučajeve. Dodijeljen nam je njihov odvjetnik Marko Golubić kojemu šaljemo medicinsku dokumentaciju i nakon više od godinu dana odugovlačenja "jer nisu zadovoljni mišljenjem medicinskih vještaka", dolazimo netom do datuma zastare za podizanje tužbe. Situacija postaje sve čudnija, Golubić nam ne odgovara na mailove ili odgovara s velikim pauzama pa u zadnji tren pronalazimo drugog odvjetnika Marija Jurića i podižemo tužbu, a u međuvremenu dobivamo mail u kojem Golubić kaže da vještaci ne smatraju kako imamo izgleda u tužbi i savjetuje nepokretanje postupka. No slijedi pravi šok! Na prvom ročištu kao odvjetničko društvo koje zastupa Polikliniku Ginekos pojavljuje se – Mađarić&Lui – iznosi nam Dubravica razvoj događaja koji sad već podsjeća na krimić.

Nije tu kraj. Slijedi sudska trakavica u kojoj sud angažira vještaka Borisa Bačića s Medicinskog fakulteta u Splitu, a on za dolazak na sud dostavlja račune za dva dana hotelskog smještaja u trokrevetnoj sobi, iako iskaz o vještačenju daje samo on, a suđenje je zakazano u podne te može stići i vratiti se u Split isti dan. Za dvije dnevnice i put 3849,86 (tadašnjih) kuna. Odobrava sud, plaćaju Dubravice. Dosad je na vještačenja: Bačićevo, psihijatrijsko i neonatološko, obitelj potrošila 6500 eura.

U svjedočenju, tvrde Dubravice, mijenja iskaze kad ga se suoči s dokumentacijom koja se ne podudara s njegovim tvrdnjama. Bačićev je pisani nalaz da je posrijedi "sudbinski tijek događaja prijevremenog porođaja kojeg nije moguće predvidjeti" u potpunoj suprotnosti sa simptomima curenja plodove vode, odbacuje ideju da je bila potrebna hospitalizacija "jer trudnoća nije bila rizična".

– Doslovno je optužio moju suprugu da se pregledavala kod više liječnika i time povećala rizik od infekcije, a previdio nalaz u kojem je vidljivo da ju je upravo dr. Kos uputio da napravi briseve i nije ih sam uzeo. Vještak tvrdi i da je nalaz brisa od 30. prosinca na dan poroda bio uredan, iako ne znamo da je uopće rađen, a značio bi da je ureaplazma u tri dana – nestala, bez liječenja, jer je nalaz od 27. prosinca pozitivan na ureaplazmu. Kad ga naš odvjetnik upozorava na nelogičnosti, ispravlja se za zapisnik – priča Dubravica.

– Tvrdi da je smrtnost djece pri porođaju u 24/25 tjednu 50 posto, a da je 2012. bila i veća. Usporedio je slučaj s onkološkim (!) pacijentima od kojih neki umru iako dobiju istu terapiju. No moja supruga terapiju NIJE dobila – revoltiran je Dubravica. Dodaje kako u stručnoj literaturi jasno stoji da su kod sumnje na visoko prsnuće vodenjaka i prijevremeni porođaj nužna hospitalizacija i antibiotska terapija, lijekovi za sazrijevanje pluća i tokoliza ako nema infekcije te nastojanje održanja trudnoće do trenutka kada se liječnici odluče za porođaj.

– Ništa od navedenog moja supruga nije dobila te joj nije pružena šansa za bolji ishod trudnoće, a time i zdravlje naše djece koja su rođena u teškom septičkom stanju. Petar nije umro samo zbog nezrelosti, kao što ni Pavao današnje tegobe nema samo zbog nezrelosti. Nije prepoznato niti dijagnosticirano visoko prsnuće vodenjaka, koje je vještak i konstatirao u prvom iskazu, no na drugoj raspravi ne sjeća se da je to rekao, promijenio je iskaz – optužuje Dubravica.

Sutkinja Ana Lovrinov, kaže, ne samo da ne detektira nelogičnosti u iskazu vještaka, nego još i njihova odvjetnika 9. svibnja 2024. ovršuje kaznom od 2000 kuna zbog "vrijeđanja vještaka", odnosno zbog prigovora odvjetnika da vještak izmišlja bitne činjenice te inzistiranja da se u zapisnik unesu integralni dijelovi iskaza kao i prigovori na iskaz, što sutkinja odbija. – Svoju moć demonstrira vikanjem, omalovažavanjem, prijetnjama te kažnjavanjem našeg odvjetnika. Naređuje mu da sva pitanja postavi pisanim putem, iako se postupak vodi usmeno na glavnoj raspravi, te zakon sucu ne daje takve ovlasti – nabraja Dubravica.

Prvi zahtjev za izuzeće podnosi sama sutkinja Lovrinov, no predsjednica suda ga odbija. – Sutkinju ne izuzimaju niti na ponovljeni zahtjev s naše strane, iako smo zatražili pokretanje kaznenog postupka protiv nje zbog zlouporabe položaja i ovlasti na našu štetu i štetu našeg punomoćnika na što naš odvjetnik još nije dobio službeni odgovor – iznosi dalje Dubravica.

Nakon iscrpnog proučavanja medicinske i pravne dokumentacije u čijem smo posjedu, kao i prepiske mailom između Dubravice i odvjetnika Golubića dok je bio dio odvjetničkog tima društva Mađarić&Lui, pitanja o slučaju uputili smo svim uključenim akterima. Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu potvrđuju da se parnica vodi od 2015., a na pitanje o pravu na suđenje u razumnom roku argumentiraju da je trajanje postupka uvjetovano činjenicama koje treba utvrditi, dokazima koje treba izvesti i raspolaganjima stranaka u postupku, ali i brojem predmeta kojim je sudac zadužen. Potvrđuju i da im je dostavljena kaznena prijava protiv sutkinje, no za nju nas upućuju na DORH. Zahtjev za izuzećem odbili su kao neosnovan – "nije utvrđena osobna predrasuda ili pristranost sutkinje", a izricanje kazne i ovrhu odvjetniku također ne smatraju smetnjom da i dalje sudi.

– O jednom se zahtjevu za izuzeće odlučivalo u 2023., o drugom, podnesenom 7. svibnja 2024., u 2024., dok je rješenje o novčanoj kazni doneseno 5. prosinca 2022. Stoga proizlazi da rješenje o kazni nije doneseno u trenutku dok je trajao postupak o zahtjevu za izuzeće – kažu na sudu.

Činjenicu da naredbu za ovrhu odvjetnika po mjesecima starom rješenju o kažnjavanju izdaje sutkinja protiv koje je podnesen zahtjev za izuzeće, dok istodobno pred njom stoji kaznena prijava protiv nje, sud ne vidi kao mogući oblik demonstracije moći pa i moguće osvete, što se u pravu smatra niskim pobudama.

– Podnošenje kaznenih prijava protiv sudaca samo po sebi ne predstavlja dovoljan razlog za sumnju u njihovu nepristranost. Automatskim izuzećem omogućilo bi se nezadovoljnim strankama da odabiru suce na način da umjetno stvaraju pristranost ili predrasude i koriste se relativno jednostavnim instrumentom za uklanjanje suca, odnosno da mijenjaju suce podnošenjem kaznenih prijava – argumentira Ivan Borković, glasnogovornik suda.

Ovakvo tumačenje ignorira pravnu težinu činjenice da je podnošenje lažne kaznene prijave u našem zakonodavstvu zasebno kazneno djelo. S argumentima na kojima se kaznena prijava temelji kažu da nisu upoznati, ali je a priori smatraju irelevantnom. Na potpitanje o datumu ovrhe Borković pojašnjava tijek postupka nakon što se odvjetnik žalio na kaznu i oglušio na rješenje plaćanja. Na pitanje je li se sudac po zahtjevu za izuzeće dužan suzdržati od svih radnji, osim ako postoji opasnost od odgode, prema Zakonu o parničnom postupku, glasnogovornik navodi da sudac može odlučiti nastaviti s radom ako ocijeni da je zahtjev za izuzeće očito neosnovan.

Prema ovakvu tumačenju svaki sudac protiv kojeg je podnesen zahtjev za izuzeće može nastaviti raditi kao da zahtjeva nema, jer je sam odlučio da je "zahtjev očito neosnovan". Sudska praksa očito pronalazi put eliminacije propisa koji nalaže da se "svaki rad na predmetu obustavi". – Sud u očitovanju prešućuje da je za ovakav scenarij nastavka rada u trenutku kad je podnesen zahtjev za izuzeće potrebno da sudac donese posebno obrazloženo rješenje o nastavku, koje sutkinja Lovrinov nije donijela, već je izdala naredbu da se protiv odvjetnika provede prisilna naplata. Zakoni očito vrijede za sve građane, ali ne i za pojedine suce – komentira na naš upit odvjetnik obitelji Dubravica Mario Jurić.

Iz bolnice Sv. Duh odgovaraju da ne mogu ništa komentirati jer je spor u tijeku. U ime Gineko centra javila se odvjetnica Alemka Šodan jer ih više ne zastupa Mađarić&Lui, no s obzirom na to da postupak traje, do pravomoćnosti nam ne može odgovoriti. Medicinski fakultet u Splitu, na kojem radi vještak Bačić, poručuje da su njegovi troškovi u potpunosti usklađeni s pravilnicima i zakonom, no da oni ne sudjeluju u odobravanju tih troškova nego sud u čijoj je nadležnosti i njegov iskaz.

– Sudski vještaci djeluju kao neovisni i autonomni stručnjaci, a njihova uloga i djelovanje definirani su zakonskim, etičkim i proceduralnim pravilima. Mišljenje i nalaz predstavljaju stručno i pravno mišljenje u okviru suda, dok je tumačenje ili komentiranje tih nalaza izvan nadležnosti poslodavca – kaže tajnica fakulteta Ivana Ružić Urlić.

Pritom fakultet "zaboravlja" činjenicu da nalaz vještaka u predmetu Dubravica nosi oznaku "fakultetsko mišljenje" i nije privatno mišljenje trojice vještaka, već njihove institucije, putem formalno imenovanog stručnog povjerenstva, za što su tužitelji fakultetu, a ne vještacima, avansno platili enormnih 31.500 kuna.

O situaciji u kojoj su se, nakon konzultacija s obitelji Dubravica koja ih je zatražila pravnu potporu oko pokretanja spora za naknadu štete, našli s druge strane kao pravni zastupnici Ginekosa, oglasio se odvjetnik Josip Mađarić, principal društva Mađarić&Lui. – Nijedan odvjetnik iz našeg društva (tada ih je bilo 23) nije, u zakonskom smislu te riječi, zastupao nikog od obitelji Dubravica u sudskom sporu ili nekom drugom formalnom postupku, dakle nitko iz obitelji Dubravica nije bio naša stranka, niti je bio u imeniku stranaka – istaknuo je Mađarić te detaljno opisao javljanje i konzultacije Dubravice i odvjetnika Golubića, kao i mišljenje njihova vještaka za ginekologiju koji u postupanju Ginekosa nije našao elemenata liječničke pogreške. Kaže i da je Golubić "vratio cjelokupnu dokumentaciju koju su mu poslali" iako nije jasno kako može "vratiti" dokumentaciju dobivenu – mailom.

– Marko Golubić prestao je u našem društvu raditi 1. listopada 2015., znači da su s odlukom da ih ne može zastupati upoznati prije tog datuma, a dokumentacija im je također vraćena prije. Tri mjeseca nakon što je odvjetnik Golubić otišao iz društva (otvorio je vlastiti ured) Poliklinika Ginekos primila je tužbu obitelji Dubravica, a vlasnik Poliklinike angažirao je našu odvjetnicu Petru Samoborec za zastupanje u predmetu. Provjerom podataka u imeniku stranaka ona nije pronašla prezime Dubravica jer oni doista nisu ni bili naše stranke u smislu potpisane punomoći i zastupanja – pravda se Mađarić. Tvrdi kako iz svega proizlazi da na njihovoj strani nije bilo nikakva sukoba interesa. No u pravu se smatra da je poslovni odnos klijent – odvjetnik uspostavljen već samom komunikacijom (trajala je više od godinu dana) i razmjenom dokumentacije te zahtjevom stranke za stručnu analizu i mišljenje – činjenica da nije uslijedilo zastupanje tu ništa ne mijenja. Vezano za pitanje odavanja odvjetničke tajne, Mađarić kaže da nikakva tajna u dokumentaciji nije postojala niti je mogla biti nekome (Ginekosu) odana.

– Valja naglasiti da se sudske presude u predmetima liječničke pogreške isključivo temelje na nalazu i mišljenju sudskih vještaka koji vještače po pisanoj medicinskoj dokumentaciji, a ne po usmenim navodima jedne ili druge strane, tako da je bespredmetno govoriti o nekoj mogućoj "tajni" koja je bila rečena, a nije zapisana u dokumentaciji – zaključuje odvjetnik te na kraju napominje da on osobno nije ni u kojoj fazi radio na predmetu. – Oni su u radu bili samostalni te samostalno odgovaraju za svoj rad, bez obzira na to što su bili zaposlenici odvjetničkog društva – poručuje Mađarić.

Ovakav stav uglednog odvjetnika, prema kojem su bitni samo vještaci i medicinska dokumentacija, obezvređuje iskaze stranaka i svjedoka, a vještake stavlja u superioran položaj interpretiranja istine. Nakon promjene vlasničke strukture Ginekos je 8. listopada 2021. Petri Samoborec otkazao punomoć za zastupanje.

Konačan će pravorijek je li ova obitelj oštećena u očima zakona donijeti sud. Pitanje je samo koja sudska instanca i kada? Koliko će Pavao Dubravica tada imati godina? I koliko će enormnih troškova u međuvremenu poplaćati roditelji bolesnog djeteta? A možda o ovom slučaju nešto imaju reći i liječnička i odvjetnička komora? Ili Ministarstvo zdravstva, koje trenutačno ima i većih briga…

