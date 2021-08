Pentagon u lockdownu, stigla dojava o pucnjavi ispred zgrade

Američki Pentagon već je nekoliko sati u lockdownu zbog pucnjave koja se dogodila ispred zgrade na autobusnoj postaji, no još nema informacija o žrtvama.

- Pentagon je zatvoren, a slučaj još nije riješen. Lokacija još nije osigurana te molimo građane da ne prolaze tim područjem, kazao je glasnogovornik Chris Layman.

NOW - Pentagon on lockdown over reported shooting outside.pic.twitter.com/uPc4gpF7KW