Penjao se na vagon pa stradao od strujnog udara, HŽ Infrastruktura upozorava: 'Nije potrebno ni dodirnuti žice'

Mladić (19) teško je ozlijeđen jučer na željezničkom kolodvoru u Novoj Gradiški, na šestom južnom kolosijeku. Kako navodi Policijska uprava brodsko-posavska, mladić je ozlijeđen u strujnom udaru. Utvrđeno je da je on, u društvu tri malodobne osobe, došao do kompozicije teretnih vagona. Unatoč oznakama upozorenja na opasnost od strujnog udara, 19-godišnjak se popeo na vagon, uslijed čega je došlo do udara električne energije te je odbačen na tlo. Pružena mu je liječnička pomoć te je prevezen u bolnicu u Novoj Gradiški i zadržan na daljnjem liječenju.

Na opasnosti od strujnog udara na željeznici upozorila je i HŽ Infrastruktura. Električni vodovi iznad vagona, kako navodi, imaju napon od 25 000 V, što je 113 puta više nego u kućanstvu. "U javnosti je rašireno pogrešno mišljenje da je za nastanak strujnog udara potrebno dodirnuti vozni vod kontaktne mreže pod naponom. Dovoljno je biti udaljen dva metra od svih dijelova kontaktne mreže pod naponom da bi došlo do udara. Dakle, nije potrebno ni dodirnuti žice!", ističe HŽ Infrastruktura.

Strogo je zabranjeno i osobito opasno penjati se na parkirane vagone i neovlašteno hodati po pruzi i približavati se konstrukcijama mreže pod visokim naponom zbog vrlo snažnih električnih polja u blizini dijelova konstrukcija pod naponom i u neposrednoj blizini tračnica, dodaje se te ističe kako je strogo zabranjeno i igrati se uz prugu ili na željezničkim mostovima, penjati se na stupove kontaktne mreže te dirati signalne ili druge uređaje uz prugu. Uz to, zabranjeno je i bacati predmete na prugu ili na električne vodove jer to može oštetiti izolatore ili električni vod te uzrokovati njegov pad na zemlju i strujni udar.