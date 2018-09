Penava traži odgovore od mjerodavnih, za 13. listopad najavio mirni prosvjed u Vukovaru

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava najavio je za 13. listopad održavanje mirnog i apolitičnog prosvjeda u Vukovaru kako bi ukazali na činjenicu da niti 27 godina od ratnih razaranja grada počinitelji ratnih zločina nisu procesuirani i, kako je rekao, sramotnu šutnju institucija hrvatskog društva.

- Mišljenja sam da su neki stavovi iznad politike, a neke vrijednosti iznad stranačke stege. Stoga je nakon gotovo 10.000 dana šutnje vrijeme da zajedno postavimo jasne rokove odgovornim institucijama poput Ministarstva pravosuđa, Glavnog državnog odvjetnika, Obavještajnih službi, MUP-a da procesuiraju odgovorne na svim razinama za zločine ili da svoje mjesto ustupe onima koji su kadri to učiniti, rekao je Penava.

Kazao je i kako državne institucije raspolažu s nizom najrazličitijih dokaza o odgovornima za počinjenje ratnih zločina, počevši od JNA pa sve do neposrednih izvršitelja, ali da svi ti dokazi stoje u ladicama. Pokazao je novinarima i više fotografija zatočenih hrvatskih branitelja u logoru Sremska Mitrovica za koje je rekao da ih posjeduju i držane institucije ali i da ne čine ništa. Podsjetio je i na niz drugih slučajeva u kojima institucije nisu reagirale kako bi morale.

Kazao je i kako je Irena Kačić, majka najmlađe žrtve Ovčare, njenog sina Igora, rekla ime i prezime osobe koja ga je otrgnula iz njenoga zagrljaja ali da j i to ostalo bez reakcije.

- Imamo i niz slučajeva članova Savjeta za branitelje Grada Vukovara koji su u više navrata pozivani na razne obavijesne razgovore radi osloboditeljskih akcija u Vukovaru tijekom jeseni 1991. godine, istakao je Penava koji je ostavio mogućnost i da prosvjed 13. listopada neće biti jedini ako se nešto konačno ne napravi po ovom pitanju.

Dodao je i da 27 godina kasnije od krvavih događanja u Vukovaru ne želi niti hoće biti sukrivac za tako bolesno društvo, a da svojom šutnjom stavi potpis na tako prljavu zloćudnu rabotu. Napomenuo je i da je tijekom vremena od kako je na dužnosti gradonačelnika Vukovara tražio odgovore od raznih institucija ali da je u pravilu nailazio na zatvorena vrata. Sve to dovelo ga je pred zid odakle, kako je sam rekao, više nema gdje.

- Dosta mi je osjećaja gorčine, nepravde, izdaje i nedostojnosti tih ljudi svaki put kada im na grob dođem zapaliti svijeću i stoga je vrijeme da kažem "dosta" i ovim putem dignem svoj glas protiv društva koje ne štiti najslabije, koje ne poštuje i zaboravlja svoje heroje, rekao je Penava.

Na upit podržava li radi svega izrečenoga premijera Andreja Plenkovića kazao je kako on ima i imat će njegovu podršku, ali i da on vjerojatno niti sam ne zna brojne pojedinosti oko pitanja ne procesuiranja ratnih zločina, Smatra i da je budućnost Vukovara neizvjesna i to upravo radi tih tereta prošlosti.

- Zločini imaju svoje ime i prezime. Nakon svega što su prošli ne mogu svi građani Vukovara biti taoci bilo kakvih dogovora iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Tražim da se jasno i decidirano odredimo prema događajima iz prošlosti, JNA, veliko srpskoj politici i taj odnos beskompromisno projiciramo u svakoj prigodi.

Nedopustivo je da kao država, sustav nemamo snage prokazati krivce, zahtijevati priznavanje zla učinjenoga od strane zločinačkog režima, tražiti ispriku i obeštećenje žrtava. Pokraj svega mi još sklapamo saveze s onima koji u svojim redovima kriju krivce, koji znaju sve o određenim zločinima ali o tome šute. Kako god netko pokušao popraviti dojam, zamagliti stvarnost ona je nepobitna - 27 godina za najstrašnije zločine koji su nam u samoj osnovi državnosti nije učinjeno gotovo ništa, zaključio je Penava.

