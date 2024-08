Penava opleo po Radiću: 'Domovinskom pokretu ne trebaju marionete'

Unutarstranački izbori u Domovinskom pokretu održavaju se 31. kolovoza, a o toj je temi danas govorio predsjednik stranke Ivan Penava. Istaknuo je kako je Domovinski pokret postao dio vladajuće većine te kako stranke ne daje "obećanja u prazno". Također, naveo je i kako SDSS više nije sastavni dio Vlade. “To je činjenično tako i tako će i ostati”, rekao je.

“Ako netko ne može u prve redove, taj ne može upravljati strankom. Ako netko zbog tereta ne može u prve redove, za njega ima mjesta u stranci, ali ju ne može predvoditi. Domovinskom pokretu ne trebaju marionete”, navodi Penava, kako prenosi N1, te ističe da je odgovoran za sve što se događala u DP-u.

“Stava sam da se više dogodilo onog dobroga. Vodio sam DP dok smo bili u oporbi i želim ga voditi dok smo vladajući. Pitam se gdje su ovi što se žale i što im svašta smeta, bili dok smo u vatri kovali pobjedničke rezultate i doveli DP u poziciju vlasti. Demokratska smo stranka i svatko ima pravo na kandidaturu i na izbore”, kazao je pa pozvao članove stranke da se kandidiraju na unutarstranačkim izborima ako to žele. On, kako je rekao, ne zna hoće li se Mario Radić kandidirati za neku funkciju.

VEZANI ČLANCI:

“Ne znam da postoji struja Marija Radića unutar DP-a i gledam istupe nekih naših članova i ne mogu vjerovati što čujem. Osjećam da DP smeta kao čimbenik vlasti, ali da to čine ljudi iz DP-a, ne mogu vjerovati”, kazao je.

Stipo Mlinarić Ćipe kandidirao se za zamjenika predsjednika DP-a te kazao: “Probat ćemo promijeniti Hrvatsku i odvesti je na pravi put, a to je vukovarska Hrvatska. To je ta Hrvatska za koju ćemo se boriti, da se borimo za nestale, da ratni zločini budu kažnjeni, a ne da nam u bivšoj Vladi sjede osobe koje su sudjelovale u neprijateljskim snagama. DP je izbacio takve ljude iz Vlade, to je veliki uspjeh za DP. Izuzetna mi je čast što ću se kandidirati za zamjenika Ivanu Penavi, biti zamjenik je velika čast, ali to je protokolarna obveza i to nije predsjednik u sjeni”.