Nakon tuče konobara, novi šok u Makarskoj! Srbi i Nepalci traže dvojezične natpise

SUBOTA, 12.4.

U HDZ-u su zgroženi! Ljudi jednostavno ne mogu vjerovati da koliki je krimos šlager pjevač Mile Kekin kojeg je jučer dosegnula dugačka ruka pravde. Zamislite, lik je hrvatsku grudu u Bujama, koju su nam u krilo domovine proklete 45., doduše, vratili razbojnici onog ruskog grofa i jednog od najvećih zločinaca 20. stoljeća Tita, potplatio i toga astronomski iznos od gotovo 7000 eura! Kažu da se Turudić rasplakao kada su mu to pokazali, jer nije mogao vjerovati da je toliki kriminal moguć u demokratskoj Hrvatskoj. Nakon puštanja iz kazamata zločinac je na pitanje novinara je liga stid koliki je zločinac samo dobacio rečenicu od koje se jednom novinaru zamalo zaledio krvotok: “Bačkizagre stuhpa šeja, mojne mu se stavljatsupro.”

NEDJELJA, 13.4.

Nakon prošlotjedne tuče srpskih i nepalskih konobara, u Makarskoj novi šok! Udruga konobara iz prijateljske Srbije i Udruga Nepalac s tacnom u ruci, podnijele su Gradskom vijeću zahtjev da se u Makarsku uvedu dvojezični natpisi. Srbi, doduše, tvrde da oni traže samo natpise na ćirilici, jer kako kaže predsjednik udruge Bogoljub, “reč o istom jeziku” dok Nepalci traže da se postave table na nepalskom. Zahtjeve su podnijeli temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u kojem stoji da manjine čiji udio u stanivništvu prelazi 33 posto, imaju pravo na dvojezičnost.

PONEDJELJAK, 14.4.

Potpuna mobilizacija u HDZ-u! Plenki je odredio da ćemo na lokalne izbore 18. svibnja. “Sve što diše hrvatski do tada ne smije spavati, jer ni neprijatelj nikad ne spava”, objavio je u posebnoj poslanici postrojbama na terenu na prvoj crti lokalne fronte posebno nadahnuti Plenki. Svim načelnicima i njihovim zamjenicima oduzete su službene kartice. Plenki je najavio da se nijedno janje ne smije pojesti do 18. svibnja, ni s ražnja, ni ispod peke, čak ni lešo sa šalšom! Posebna novost ovih izbora je pojačana aktivnost DORH-. Turudić je uveo i treću, noćnu tužiteljsku smjenu. “Bio sam na to prisiljen, kada sam vidio koliko se oporbenog kriminala nakupilo uoči izbora”, rekao je novinaru HRT-a koji dežura ispred DORH-a čekajući nove direktive.

UTORAK, 15.4.

Napadnut zagrebački gradonačelnik Senf! Dok je obilazio Hipodrom i mrkvom hranio omiljenu kobilu Svjetlanu, Senfu su s leđa prišla dvojica mlađih momaka snažnije građe i izudarali ga njegovim novim skejtom kojim je došao u posjetu Svjetlanu. Nakon napada huligani su pobjegli. Opsežna policijska akcija urodila je plodom i huligani su uhićeni u kafiću Stara Knežija. Kada su ih pitali zašto su napali gradonačelnika, nisu odgovorili. Samo su rekli da su članovi udruge ljubitelja nebodera koji se tu okupljaju i da su ga napali, jer su znali da nema zaštitare: “Znali smo da su mu zaštitari fiktivni”, dobacio je jedan od napadača dok su ga vodili u maricu.

SRIJEDA, 16.4.

Zahuktava se bitka za gradonačelnika Zagreba. Senfova fotelja se ozbiljno trese, nakon što je pravi socijaldemokrat Anto Nobilo osnovao Pravu, čistu i autohtonu Socijaldemokratsku partiju. Nobilo za sada nije htio reći tko ga sve podržava i tko će sve biti u vrhu stranke, jer svi koji ga podržavaju za sada nisu dostupni organima gonjenja. Politički tajnik PČASDP-a Nikica Jelavić najavio je da su im u fokusu zagrebački izbori, ali da će se uskoro djelovanje stranke proširiti diljem Hrvatske. “Uskoro osnivani ogranke u Remetincu, Lepoglavi, Glini i Valbandonu.

ČETVRTAK, 17.4.

Ugledni poduzetnik i predsjednik Autonomne oblasti Hipodrom, Enimark Ponjević dojahao je na konferenciju za novinare i poručio Senfu i Korlaet da su smrdljivci, flundre, propalice, pijanci, pedofili i lopovi i da im obojici mater smrdljivu, te da će se njihov kriminal otkriti kad tad. Novinarima je poručio da će se i on uključiti u zagrebačke izbore, ali da još razmišlja hoće li istaknuti svoju kandidaturu ili će prihvatiti ponudu Nobilovu i Jelavićevu ponudu da pristupi listi PČASDP-a. “Iako je iza mene ergela gladača, oni su mi dali ponudu koju, kako da kažem, nije pametno odbiti”, poručio je Enimark, podboo konja i odjahao u svijetlu političku budućnost.

PETAK, 18.4.

Izaslanstvo Grčkog nogometnog saveza, jučer je nakon veličanstvene Hajdukove predstave u Varaždinu, gdje su Bijeli nastavili odavati počast grčkoj pobjedi na Europskom prvenstvu u nogometu 2004., kada su odvratnom obrambenom igrom zadivili nogometni svijet. Slični pokušava i Hajduk ove godine, koji se do trona probija dvojbenim Livajinim padovima i šesnaestercu. Hajdukov antinogomet i danas je urodio plodom i bijeli se nakon iznuđenih Livajinog gola iz penala sretni vraćaju doma. Posebnu plaketu za očuvanje tradicije grčkog antinogometa Rinu Gattusu uručio je Traianos Dellas, grčki branič koji je glupim golom glavom izbacio Čehe u polufinalu 2004.