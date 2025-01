Penava ne može i ne smije ući u Vladu radi interesa DP-a

S ostavkom podpredsjednika Vlade RH i ministra poljoprivrede Josipa Dabre i dalje je otvoreno pitanje tko će iz Domovinskog pokreta preuzeti taj zahtjevan resor kao i ostaje li on uopće u njihovoj kvoti. U međuvremenu se počelo licitirati s imenima, a jedna od opcija bio je i prijedlog iz HDZ-a da to ministarstvo preuzme Ivan Penava kao predsjednik DP-a i tako preuzme odgovornost. Penava je danas, odgovarajući na pitanja novinara, rekao kako mu je ponuđeno to mjesto, ali i da nije prihvatio.

– Nisam prihvatio jer smatram da bi to bilo ishitreno i da ima stručnijih ljudi koji bi mogli napraviti bolji posao. Razgovaramo s više osoba i vjerujem da ćemo do kraja tjedna imati novog ministra – rekao je Penava.

Sve to što se događa unutar DP-a i kod izbora novog ministra, dolazi u najgore moguće vrijeme za Domovinski pokret i Ivana Penavu. Već za prvu informaciju kako je njemu ponuđeno mjesto ministra u Vukovaru se znalo da on to ne da neće, nego ne smije prihvatiti. Osnovni razlog tome su skori predstojeći lokalni izbori i činjenica da je Penava sada na neki način stjeran u kut. Naime, odmah nakon sklapanja koalicije HDZ-DP Penava je rekao kako će poslije lokalnih izbora, koji se održavaju u svibnju ove godine, postati podpredsjednik Vlade. Međutim, u međuvremenu se dogodio cijeli niz stvari koje nitko nije mogao predvidjeti, a koje Penavi i DP-u znatno otežavaju odluku što i kako dalje, odnosno što napraviti.

Prvo su krajem godine ostali bez svog višegodišnjeg koalicijskog partnera – Hrvatskih suverenista, koji su već najavili da samostalno ulaze u utrku za gradonačelnika Vukovara. Inače, Filip Sušac iz Hrvatskih suverenista izabrani je zamjenik gradonačelnika Vukovara. S izlaskom iz koalicije Sušac je izuzet u Gradu Vukovaru sa svih događanja, tako da bi za dalji rejting DP-a bilo pogubno da Penava napusti mjesto gradonačelnika kako bi ušao u Vladu. Tako nešto napraviti nekoliko mjeseci prije izbora bio bi pravi izborni autogol. Druga opcija za Penavu, koja nije ništa prihvatljivija, bila bi da vođenje grada preuzme drugi zamjenik gradonačelnik Srđan Kolar, koji je inače predsjednik vukovarskog SDSS-a. S obzirom na to kakvo mišljenje Penava ima o SDSS-u, i to je nemoguća opcija.

S druge strane, sve to se događa poslije raskola u DP-u i u vrijeme kada rejting DP-a i dalje kontinuirano pada. Jedina svijetla točka DP-a posljednjih mjeseci bilo je osvajanje vlasti na izvanrednim izborima za gradonačelnika u Otoku, nedaleko od Vinkovaca. Treba svakako napomenuti i kako je Penava svjestan da je DP-u bez vlasti u Vukovaru upitno daljnje postojanje, što je pokazao i zahtjevom tijekom pregovora s HDZ-om da se na lokalnim izborima za župana i gradonačelnika Vukovara sklopi koalicija. Prema tom dogovoru, koji nikad nije potvrđen, ali ni demantiran, HDZ bi imao svog kandidata za župana Vukovarsko-srijemske županije kojeg bi podržao DP. U isto vrijeme bi DP imao svog kandidata za gradonačelnika Vukovara kojeg bi onda podržao HDZ. Kako poslije svega ni taj dogovor s HDZ-om nije izvjestan, Penava je odlučio sačekati mjesec svibanj i ako bude potrebe, ponovno se kandidirati za gradonačelnika Vukovara te za sada Vladu ostaviti u drugom planu.

I treća, ali ništa manje važna stvar, je i činjenica da je DP prilično deficitan s kadrovima, što se svako malo pokazuje u praksi. Sve u svemu, pred čelnikom DP-a teški su dani, koje je dodatno upotpunilo i odustajanje Željka Marušića za kandidata za gradonačelnika Zagreba. Isto tako mediji prenose i kako se vrši istraga i protiv zamjenika predsjednika DP-a Stipe Mlinarića zbog istrage da je navodno kao predsjednik udruge dr. Ivan Šreter izvukao oko osam tisuća eura s računa udruge.

