Pazite što objavljujete: Fotografije s aerodroma su popularne, ali mogu biti nepotreban rizik

Nakon brojnih apela da objavljivanje fotografija osobnih dokumenata na društvenim mrežama može dovesti do problema za one „genijalce“ koji iste objave, broj fotografija osobnih iskaznica i vozačkih dozvola po Facebooku, Instagramu, Twitteru i drugdje značajno se smanjio.

Međutim, mnogi često ne razmišljaju kako među one dokumente koje ne bi trebalo objavljivati spadaju i tzv. ukrcajne propusnice (boarding passovi) s avionskih letova. Upravo sada, u vrijeme godišnjih odmora, društvene mreže su preplavljene fotografijama i storyjima putnika koji lete, pogotovo ako su u pitanju neke dalje i egzotične destinacije, u čemu nema ničeg lošeg dok se u jednom od mora tih fotografija ne pojavi i već spomenuta ukrcajna propusnica, nerijetko u kombinaciji s putovnicom.

To predstavlja potencijalni problem jer propusnica sadrži QR kodove s informacijama o vašoj destinaciji, točan termin odlaska i povratka s putovanja, vaše puno ime i prezime, broj vašeg leta i tzv. PNR broj, odnosno šesteroznamenkasti kod vaše rezervacije za taj let. Možda i ne izgleda kao previše podataka, ali zlonamjernicima to može biti sasvim dovoljno da dođu i do vašeg broja mobitela, e-maila i vaše adrese prebivališta, a sve to skupa stavlja svakog onog koji objavi takve fotografije u nepotreban rizik.

- Hakerima su ti podaci sasvim dovoljni da otvore neovlaštene račune kreditnih kartica na vaše ime i preko njih potroše i po nekoliko tisuća eura. Osim toga, kada tako raspolažu s vašim podacima mogu se praviti da su predstavnici avioprijevoznika i iz vas izvući još više osobnih podataka te tako, primjerice, sklapati ugovore kod telekom operatera i kupovati mobitele u vaše ime i tko zna što još sve ne – pojašnjavaju sigurnosni stručnjaci, navodi Metro.

