Pavliček: Na izbore izlazimo čistog obraza i s jasnim i preciznim programom

U središtu Vukovara danas su predstavljeni kandidati izborne liste koalicije Mosta i Hrvatskih suverenista za 5. izbornu jedinicu. Nositelj liste, koja ima šest žena, je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček koji je rekao kako u izbore ulaze čistog obraza i sa jasnim i kvalitetnim programom. Predstavljajući kandidate kazao je kako su u prošlom sazivu Hrvatskog sabora zastupnici te dvije stranke bili najaktivniji saborski zastupnici, odnosno da su imali najviše amandmana i zakonskih prijedloga. Kazao je i kako su svih tih godina bili uz hrvatski narod u vrijeme kada je bilo najteže spominjući covid potvrda, za koje je rekao da su bile nerazumne, zaštitu hrvatske kune, u vrijeme velikih poskupljenja kao i da su u vrijeme epidemije svinjske kuge, tijekom koje je ubijeno 100.000 svinja, stali uz hrvatske poljoprivrednike.

- Plan nam je postaviti hrvatsku vojsku na hrvatske granice, a prema potrebi i zaštitnu ogradu radi zaštite od ilegalnih migranata. Isto tako imamo plan i uvođenja kvota za strane radnike jer ih trenutno imamo 200.000 u Hrvatskoj. Tijekom proteklih osam godina vladajući su uspjeli otjerati 400.000 Hrvata, a sad ih uvozimo iz daleko azijskih zemalja. Obznaniti ćemo crne liste trgovačkih lanaca koji gule kožu hrvatskim građanima. Ukinuti ćemo subvencije na struju i plin. Boriti ćemo se i za demografsku obnovu Hrvatske, univerzalni dječji doplatak za svu djecu, lakše i povoljnije stambene kredite za mlade obitelji, institut majke odgojiteljice za majke s troje i više djece... Mjera svih mjera je osloboditi hrvatske institucije od ralja politike kako bi konačno bile neovisne, birati državnog odvjetnika dvotrećinskom većinom u hrvatskom saboru i maksimalna borba protiv političke korupcije koja je Hrvatsku bacila na koljena, odnosno nulta točka tolerancije na korupciju - kazao je Pavliček.

Dodao je i da ne zna kakvi su programi HDZ-a i SDP-a te da jedino lista Mosta i Hrvatskih suverenista može napraviti boljitak u Hrvatskoj. Ponovio je kako ako građani žele zabavu u slijedeća tri tjedna da kupe kokice i prate međusobno vrijeđanje Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića ali i da će onda iduće četiri godine plakati. Istakao je i da ova koalicija na izborima očekuje da će na izborima ostvariti barem dva saborska mandata te da je siguran da bez koalicije Mosta i Hrvatskih suverenista neće biti buduće hrvatske Vlade.

Ova izborna jedinica biti će i jedinica gdje će doći do sukoba dva desna bloka, Mosta i Hrvatskih te stranaka okupljenih oko Domovinskog pokreta. Napomenuo je i kako su čelni ljudi na listi Domovinskog pokreta bivši članovi HDZ-a, a posebno se osvrnuo na Mislava Kolakušića rekavši kako je on u vrijeme postavljanja dvojezičnih ploča u Vukovaru bio za iste te da mu sada nije jasno kako može biti na listi s onima koji su bili protiv toga.

Organizacijska tajnica Mosta Krisrtina Bakula, koja će biti druga na ovoj koalicijskoj listi, istaknula je kako je najviše boli demografska devastacija Slavonije i Srijema, Poručila je da želi da kolodvori, na kojima su se roditelji opraštali od svoje djece koje su odlazila u inozemstvo raditi, postanu mjesta povratka i dolaska u Slavoniju i Srijem. -Potrebni su nam mladi ljudi, mlade obitelji i politika s kojom ćemo mlade vratiti u naše krajeve - rekla je Bakula.

Na ovoj listi, i to na 14. mjestu, nalazi se i Nikola Kajkić kao neovisni kandidat. On je u svome govoru rekao kako je upravo on otkrio neke od afera u Hrvatskoj kao i da će u narednim danima objaviti videa koja će prodrmati Hrvatsku.

