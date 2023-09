Pater Ike Mandurić: Svaka čast dečkima koji su istrpjeli cmizdrenja i histerije svojih žena

Kontroverzni i popularni isusovac pater Ike Mandurić oglasio se na svom Facebooku vezano uz slučaj bivšeg rukometaša Denisa Buntića koji je pretukao svoju suprugu Klaru. Podsjetimo, u medijima je objavljena i audio snimka svađe između dvoje supružnika koja je eskalirala, a koju je snimila supruga kako bi dokazala nasilje u obitelji.

Pater Ike je podijelio svoje misli s pratiteljima, a potom ubrzo i obrisao svoju objavu, a mi ga prenosimo u cijelosti:

''Denis Buntić je učinio jako lošu stvar jer je (ako je) tukao svoju ženu. Muževi, to nikad i nikad ne smijete napraviti! Osuđujem to potpuno. I jako je loše ako ima onih koji to ne osuđuju.

A da nam nije to svima jasno, pokazuje uvijek neki novi slučaj nasilja nad ženama. No, osim žaljenja za pretrpljenu bol Denisove žene, nakon što sam preslušao njezin snimak, nekako, stadoh misliti o muževima koji, tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno-iritantnih žena ne podnose? A takvih muževa je jaaako puno: strpljivih, snažnih, postojanih. Šteta što se o njima nikada ne govori, ne priča: More je divnih, snažnih muževa koji se stoički nose s lažima, cmizdrenjima, optužbama, manipulacijama, prenemaganjima, s nezrelošću…

Naravno i posve je logično da ima jako puno brakova u kojima su žene negativne i loše, a muževi plemeniti i postojani. Dakle, more je muževa koji su prošli teške trenutke i ostali muževni, odvažni i ispravni. Nažalost, Denis je pao na tom testu muževnosti i za to nema opravdanja. Nikad nismo stali u zaštitu ovih prvih, niti ih pohvalili. Samo se bavimo ovima lošima pa se stječe dojam da su svi loši. E, to nije u redu! Pa, evo jedna poruka njima: ako ste istrpjeli kojekakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim! Zaslužujete i vi svoje mjesto u medijima, objavama. Tu ste, među nama. Dečki, svaka vam čast'', poručio je.

