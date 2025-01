Parkirališnih mjesta u Zadru nedostaje i zbog napuštenih vozila: 238 naloga, a na deponiju samo 74 vozila

Zbog nedostatka parkirališnih mjesta ne samo u centru već i u svim kvartovima gradova vlada pravi kaos – kako ga riješiti? Javne garaže pomogle bi, i to napose u turističkim mjestima na Jadranu jer je ljeti vozila i višestruko više nego građana. Za opušteniji život u kvartu nezanemariv broj parkirališnih mjesta, kojih manjka i zimi, sigurno se može riješiti, i to uklanjanjem niza neregistriranih vozila koja su parkirana i godinama.

Neodgovorni vlasnici

Večernji list za primjer je uzeo Zadar, gdje je na više od 70.000 stanovnika registrirano oko 50.000 vozila. Gotovo 39.000 je osobnih, skoro 5000 je teretnih i radnih vozila, a prema podacima koje je Zadarski list dobio od policije, tu su i 2774 motocikla, 1630 mopeda, 518 priključnih vozila, 234 traktora, 191 autobus, 27 četverocikala, 12 lakih četverocikala i dva kombinirana automobila. Uz to, na stotine je mjesta zauzeto "za sva vremena".

– Znaš kada se oslobode takva mjesta na kojima godinama stoje neregistrirane olupine? Kada ih onaj koji ih je nekad od vlasnika "otkupio" kao takve očerupa za potrebne dijelove u automehaničarskom radu. Budući da ih oni nisu legalno otkupili i nisu vlasnici, nisu ih ni dužni ukloniti kada im više ne trebaju i eto kaosa – rekao nam je Zadranin koji isto treba rabljene rezervne dijelove za svoj auto pa se ne želi predstaviti i zamjerati automehaničaru. Ipak, nisu svi, pa ni većina vječno parkiranih automobila "skladište automehaničara". Većinom je riječ o automobilima koje su ostavili neodgovorni vlasnici. A što kažu u Gradu Zadru, prema čijem se pravilniku, koji je na snazi od 2019. godine, vozila ostavljena na cesti uklanjaju prema nalogu komunalnog redara nakon što se ustanovi prekršaj?

– Vlasnik mora ukloniti auto u roku od sedam dana od obavijesti, a ako to ne učini, uklonit će ga gradska tvrtka na njegov trošak. Kazna je 40-ak eura za transport pauk-službe i još 30-ak ako je i prometni prekršaj i poznat je vlasnik auta pa je prije preuzimanja dužan to podmiriti. No iz gradske uprave nisu nam dostavili i podatak koliko se tereti vlasnika za reciklažu koju oni umjesto njega obave ako po auto nije došao u roku od 60 dana.

– Službe komunalnog i prometnog redarstva kontinuirano su u nadzoru. Samo u 2024. godini ostavljeno je ukupno 238 obavijesti o uklanjanju neregistriranih, dotrajalih, napuštenih vozila s javnih površina, od kojih su 74 vozila premještena na deponij. U pravilu vlasnici reagiraju na ostavljenu obavijest uklanjajući vozila s javnih površina. Permanentan nadzor komunalnih službi Grada Zadra na gotovo cijelom području nadležnosti zasigurno će rezultirati komunalnim redom, uz preduvjet stabilnosti raspolaganja planiranim proračunskim sredstvima, što je temelj osiguranja dostatnih ljudskih resursa nadzora – rekla je Ivana Dadić, glasnogovornica Grada.

Da se ostavlja znatan broj vozila, najviše motocikala, doznaje se uvidom u evidencije o broju odjavljenih vozila na području PU zadarske. Tako je 2023. odjavljeno 1846 vozila, a 2024. godine 3670 vozila. Iz zadarske policije dostavili su i podatke o isteku valjanosti prometne dozvole i trenutačno je oko 3000 motornih vozila kojima je istekla prometna dozvola dulje od 15 dana.

13 centi po kilogramu

– Vlasnike podsjećamo na obvezu pridržavanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim je propisano da su dužni odjaviti vozilo ako ne produlje prometnu dozvolu u roku od 15 dana nakon njena isteka. Vlasnik registriranog vozila može odjaviti vozilo, a uz zahtjev za odjavu mora priložiti prometnu radi evidentiranja odjave vozila i vratiti registarske pločice. Za nepridržavanje predviđene su kazne, i to za fizičke osobe, odnosno vlasnike vozila 90 eura, a za pravne ili fizičke osobe obrtnike 660 eura – istaknuli su iz zadarske policije. Naposljetku valja podsjetiti na prošle godine objavljene podatke o skupljenih oko 39.000 tona otpadnih vozila u 2022. godini koje je objavila Hina obrađujući temu o zaštiti okoliša reciklažom otpadnih vozila.

Istaknuli su kako je od 2007. godine prikupljeno oko 500 tisuća otpadnih vozila, te da svaki posjednik koji preda ovlaštenom sakupljaču stari neispravni automobil koji sadrži osnovne dijelove, dobije naknadu od 13 centi po kilogramu, a 7 centi po kilogramu, dobili su oni koji predaju necjelovito vozilo. S državne razine su tada poručili kako stoga nema potrebe da stari automobili završavaju u prirodi ili trunu po dvorištima i da se sve može riješiti jednim pozivom ovlaštenom sakupljaču i uz to zaraditi oko 130 eura pri predaji starog neispravnog vozila.

