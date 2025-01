Smrzavanje goriva: Prijeti li i vašem autu ova opasnost? Problem nije nerješiv

Već se danima noćne temperature u kontinentalnom dijelu Hrvatske ne dižu iznad ništice pa je među raznim zimskim ‘radostima’ koje vozače ujutro mogu dočekati na automobilu i jedna koja vlasnike dizelaša vreba u spremniku goriva – smrznuto dizelsko gorivo. Dobro je to poznat problem, pogotovo onima koji toče gorivo lošije kvalitete. Dizelsko je gorivo, naime, osjetljivije na niske temperature jer sadrži parafine koji pomažu u boljem podmazivanju i izgaranju u motoru. Kad temperatura padne, ti parafini počinju stvarati kristale, a oni pak mogu začepiti sustav dovoda goriva ili filtar goriva. Zbog toga je propisano da za zimski period naftne kompanije trebaju promijeniti sastav goriva – kako u drugim europskim zemljama, tako i u Hrvatskoj. Kako su iz Ine kazali Hrvatskom autoklubu, specifikacije kvalitete njihova goriva u potpunosti su usklađene s Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva. "Promjena kvalitete goriva u zimskom razdoblju odnosi se, prije svega, na dizelsko gorivo. Tako tijekom listopada točka filtrabilnosti (CFPP) za dizelsko gorivo može biti najviše -10° stupnjeva Celzijusa. U razdoblju od sredine studenoga do kraja veljače točka filtrabilnosti dizelskog goriva može biti najviše -15 stupnjeva Celzijusa", naveli su iz Ine.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Iako se u Hrvatskoj zadnjih godina temperature rijetko spuštaju do 15 ‘negativaca’, ovih se propisa treba držati jer gorivo smrznuto u sustavu automobila nije zanemariv problem. I ne odnosi se ovo samo na starije dizelske automobile. Na smrzavanje dizelskog goriva nisu imuni ni moderni i skupi modeli. Već na točki smrzavanja, odnosno na 0 stupnjeva Celzijusa, u dizelu se stvaraju prve parafinske čestice koje mogu začepiti sustav goriva ili filtar goriva. Čak i kod takozvanog zimskog dizela, stvaranje tih grudica ponekad se može primijetiti na temperaturama nižim od minus sedam stupnjeva Celzijusa. Posljedično, motor automobila ne može se upaliti ili se upali, ali se gasi tijekom vožnje. U biti, zimski dizel trebao bi spriječiti stvaranje grudica i blokiranje sustava goriva, jer se u njega u rafineriji dodaju aditivi. Neki dizelski modeli automobila također imaju ugrađene sustave grijanja goriva kako bi se spriječilo začepljenje filtra. Ipak, njemački ADAC upozorava da ponekad ni zimsko gorivo ni sustavi grijanja goriva nisu dovoljni da se izbjegne kvar. Pri jako niskim temperaturama niti jedna se od te dvije mjere nije (uvijek) pokazala dovoljnom. Teoretski, dizelsko gorivo zimske kvalitete trebalo bi funkcionirati do minus 20 stupnjeva. ADAC je prije nekoliko godina testirao četiri komercijalno dostupna dizelska goriva. Rezultati opsežnih ispitivanja na hladnom pokazali su da se vozači automobila s dizelskim motorom ne mogu uvijek osloniti na prikladnost goriva za zimu, jer se otpornost goriva na zimu testira u laboratoriju i traje samo sat i pol. U praksi se automobili ponekad ostavljaju na hladnom nekoliko dana, što znači da kristali imaju znatno više vremena za rast i taloženje u spremniku i cjevovodima za gorivo. Dogodi li se to u vašem automobilu, morate pričekati i otopiti ga. Automobil neće više voziti dok se cijeli sustav goriva ne zagrije i sve čestice parafina se ne otope. Da biste to učinili, automobil morate staviti u garažu u kojoj je temperatura znatno iznad 0 stupnjeva. Za zagrijavanje nikako ne smijete koristiti sušilo za kosu ili puhalo s vrućim zrakom, jer postoji opasnost od požara i oštećenja. Također, rizik se ne bi isplatio jer sa sušilom ne možete doći do svih mjesta gdje su se nakupili kristali parafina.

Kako bi izbjegli ovaj kvar, vozači dizelskih automobila u hladniji dio godine već moraju ući sa zimskim dizelom u vozilima. Također, gorivo trebaju točiti na provjerenim, renomiranim benzinskim postajama jer teško da će se one igrati sa svojom reputacijom i zimi isporučivati ‘ljetno’ gorivo. Bitno je i pridržavati se uputa proizvođača za održavanje - posebice koliko često treba mijenjati filtar goriva – savjetuju iz ADAC-a. “Kad imate izbora, automobil parkirajte što je više moguće zaštićeno od hladnoće i vjetra. Ni pod kojim okolnostima ne smijete miješati dizelsko gorivo s benzinom. Od toga su izuzeti samo stariji modeli vozila, prije 1997. godine, i to uz izričito odobrenje proizvođača. Koristite samo aditive za poboljšanje protoka, ako ih je odobrio proizvođač”, savjetuju dalje iz ADAC-a.

ADAC je pred naftnu i automobilsku industriju postavio nekoliko zahtjeva, vezanih za problem smrzavanja goriva u dizelašima. Navode da postupak hladnog ispitivanja CFPP-a propisan standardom za gorivo EN 590 više nije prikladan za dovoljno preciznu definiciju voznih svojstava na hladnom. Stoga očekuju određivanje nove, preciznije procedure za određivanje prikladnosti za hladnoću u skladu sa standardima. Zimski dizel, smatraju, trebao bi raditi u vozilima bez grijača filtera do najmanje minus 20 stupnjeva. U osnovi, dodaju iz ADAC-a, odgovornost je proizvođača automobila da definiraju specifične materijale za nesmetan rad. Nova vozila moraju biti opremljena tako da mogu raditi i na vrlo niskim temperaturama (najmanje minus 25 stupnjeva), što je lako moguće sa snažnim grijačem filtra goriva.