Pala francuska vlada: Ljevica i desnica se udružile, čeka se ostavka premijera

Reuters piše kako je francuski parlament izglasao nepovjerenje vladi na čelu s premijerom Michelom Barnierom. Naime, 331 zastupnik od 574 trenutačna člana izglasao je nepovjerenje vladi. Nakon što su objavljeni rezultati, predsjednica doma Yaël Braun-Pivet rekla je da bi vlada stoga trebala predati svoju ostavku predsjedniku.

Zastupnici krajnje desnice i ljevice udružili su snage kako bi podržali prijedlog za izglasavanje nepovjerenja premijeru Michelu Barnieru i njegovoj vladi. Imali su 331 glas, a trebalo im je 288. Očekuje se da će Barnier, koji je na dužnosti tek tri mjeseca, uskoro podnijeti svoju ostavku predsjedniku Emmanuelu Macronu. Nijedna francuska vlada nije izgubila povjerenje od Georgesa Pompidoua 1962. Novi izbori prema ustavu nisu mogući prije lipnja, a Macron će se sada suočiti s velikim izazovom u imenovanju nove vlade u parlamentu koji je podjeljeniji nego ikad.

BREAKING: French Prime Minister Michel Barnier has effectively been ousted in a historic no-confidence vote.



