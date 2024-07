Pahokijeva mračna povijest: 'Mogao je i mene ubit, navodno mi je gurao pištolj u usta'

U Daruvaru vlada tuga i šok. Pred poglavarstvom su zastave njišu na pola koplja: jedna grada Daruvara , jedna Republike Hrvatske i jedna potpuno crna. Danas je Dan žalosti zbog tragičnog incidenta u kojem je Krešimir Pahoki , bivši vojni policajac, s neregistriranim pištoljem upao u dom za starije i ubio šest osoba.

Konobarica u kafiću je prezasićena novinarima, policijom i neželjenom pažnjom. Njezina kolegica, koja je bila prisutna kad je Pahoki započeo napad, tvrdi da je psihički stabilna, iako su je redarstvenici ispitivali cijeli dan. Daruvarčani raspravljaju o incidentu. Jedan čovjek, lovac s registriranim oružjem, priča kako su ga policajci posjetili dan nakon masakra zbog provjere oružja, piše 24sata. Spominje se i priča o napadu prije mjesec dana, a svjedok Damir Kus, koji je imao sukob s Pahokijem, otkriva da nije bilo pištolja. Kus objašnjava kako mu je Pahoki bacio bocu u glavu i da se ne sjeća detalja događaja zbog kratkog gubitka svijesti. Kus također dodaje da je nakon napada bio u bolnici i da ne zna gdje je Pahoki nabavio pištolj.

Poznajem ga dugo, još iz rata. Bio je agresivniji kad popije i volio se hvaliti. Taj dan sam bio nacvrcan, sjeo sam kraj trgovine na pivo. On je počeo s psovkama, pa sam mu grubo odgovorio. Onda me bocom od pive udario u glavu. Imao sam izljev krvi u mozak, ali hvala Bogu, nisam imao teže ozljede. Ne sjećam se desetak sekundi nakon udarca, a netko je rekao da mi je stavio pištolj u usta. Rekao sam policiji da nije bilo pištolja, a ni on nije spominjao oružje. Kad se on skinuo iz vojske prije desetak godina, znao je mahati oružjem. Po trgovini je nosio nož i pištolj, to su svi vidjeli. To je bilo prije desetak godina. Onda je nestalo takvog ponašanja, smirio se. Računao sam da možda ima naoružanje još iz vojne policije, kazao je Kus za 24sata.

Pahoki je trenutno u istražnom zatvoru, suočen s 11 kaznenih djela. U bolnici su četiri ranjena, od kojih je jedan u životnoj opasnosti. Policija je ranije imala posla s Pahokijem zbog narušavanja javnog reda i obiteljskog nasilja. Na dan napada, Pahoki je došao u dom kako bi platio dug za smještaj. Nakon što je iznio novac, uslijedila je rasprava s vlasnicom doma, Anom Ivandekić. Pahoki je potom izvadio pištolj i počeo pucati. Pogubio je svoju majku, četriri štićenice doma i djelatnika, a nekoliko osoba je ranjeno.

