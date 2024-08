Ovi Hrvati naplaćuju noćenje na Jadranu i do 700 eura: 'Ima jeftinijih destinacija, ali izgleda da vole nas'

Turistički podaci za ovu godinu pokazuju mješovite rezultate. Od početka godine do kraja srpnja zabilježen je rast turističkih dolazaka od tri posto i porast noćenja od jedan posto. Međutim, srpanj je donio pad broja dolazaka u odnosu na prošlu godinu, i to za tri posto. S druge strane, početkom kolovoza situacija se stabilizirala, pa su rezultati u prvoj polovini mjeseca na razini prošlogodišnjih, s dva i pol milijuna dolazaka i 16,3 milijuna noćenja.

Razlike u popunjenosti smještajnih kapaciteta su očite. Hoteli su zadovoljniji, dok privatni smještaji, posebno oni s višim cijenama, imaju poteškoća. Primjerice, Ante Pavlović, vlasnik kuće za odmor u Gornjim Raštanima pokraj Zadra, primjećuje za HRT slabiju sezonu zbog Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj, jer većina njegovih gostiju dolazi upravo iz te zemlje.

Na obiteljskom zemljištu u Gornjim Raštanima pokraj Zadra sagradili su vilu s bazenom, koju iznajmljuju tri godine. U kućama za odmor gosti dolaze uživati u miru, tišini i ponovnom povratku prirodi. Na vrhuncu sezone noćenje u ovakvim kućama stoji i do 700 eura. – Ima destinacija, svakog dana čujemo i gledamo, destinacija jeftinijih od nas, ali izgleda da oni vole Hrvatsku i dolaze kod nas, kaže Ante.

Onima koji su cijene prenapuhali smještaj nije popunjen. – Ali pojavilo se jako puno novih kapaciteta i smještajnih jedinica kao što je slučaj u zaleđu, što vidimo iz dana u dan. Tako da onda u kumulativu iznajmljivači imaju nekakve određene, što mi u turizmu kažemo, rupe – govori Vanja Čvrljak, direktor TZ-a Ravni kotari.

– More je prelijepo, ali lijepa je i unutrašnjost, mislim baš se ima što za obići – kaže Vanja, gošća iz Srbije. – Kvaliteta prolazi, a to se vidi i u brojkama. Znači,u sedam mjeseci svi su ostvarili plus, obiteljski smještaj je ostvario mali minus od dva posto – kaže Sanja Cinkopan Korotaj, direktorica TZ-a Pula.

Što južnije, to sretnije - u Konavlima je turistički promet za 14 posto bolji nego lani, kuće za odmor odlično su popunjene. Smještajnih kapaciteta na cijeloj je obali sve više. – Nema beskonačnog rasta, balon kad ga pušete, možete ga puhati do određene razine, u jednom trenutku će prsnuti. Tako i je s izbacivanjem tisuća i tisuća novih kreveta u privatnom smještaju – kaže Frano Herendija, direktor TZ-a općine Konavle.

