4000 domaćih, 80.000 posjetitelja dnevno. Hit destinaciji padne mrak na oči kad vidi turiste: 'Ne dolazite ljeti!'

Francuska će ove godine zadržati svoje prvo mjesto kao najpopularnije svjetsko odredište za međunarodne posjetitelje, kažu podaci. Štoviše, očekuje se da će Francuska ostati najposjećenija zemlja u 2025., privlačeći više od 93 milijuna međunarodnih putnika, pri čemu se očekuje da će američki turisti ubrzati porast, navodi BBC.

Međutim, s tom popularnošću dolazi i niz izazova. Neki od najpopularnijih francuskih gradova pate od pretjeranog turizma; u nekim slučajevima, broj posjetitelja prijeti uništiti delikatan prirodni okoliš. Francuska vlada ima plan za promicanje održivog turizma – stvaranjem zelenijeg sustava klasifikacije hotela, poboljšanjem biciklističke infrastrukture i ulaganjem u javni prijevoz.

Iako je plan na snazi ​​više od 10 godina, opsežne mjere već su na snazi; Francuska je vlada 2023. zabranila sve domaće letove do odredišta do kojih se može stići vlakom za manje od dva i pol sata, a ovog je ljeta pokrenula mjesečnu kartu za vlak od 49 eura za osobe od 16 do 27 godina koje pokriva neograničeno putovati mnogim vlakovima, s izuzetkom onih najbržih.

Rješenja koja se nude na nacionalnoj razini često nisu dovoljna, pa regionalni turistički uredi pokušavaju skrenuti pozornost posjetitelja s popularnih, pretrpanih destinacija. Na primjer, umjesto da idu u popularne lokacije poput opatije Sénanque u Provansi ili vapnenačkih stijena Etretata u Normandiji, koje su postale vrlo prometne zbog popularnosti serije Lupin, savjetuju im da istraže manje poznata mjesta.

A tu je i Saint-Tropez, vjerojatno najpoznatije ribarsko mjesto na svijetu, koje ne skriva svoje stvarne preporuke i želje. "Ne dolazite ljeti", poručila je gradonačelnica Sylvie Siri. Umjesto toga, poziva posjetitelje da dođu u proljeće, kada će mjesto biti mirnije i očuvati šarm kakav je imao u prošlosti.

Saint-Tropez, smješten na francuskoj rivijeri na pola puta između Marseillea i Nice, do 20. stoljeća bio je nešto više od mirnog, nepristupačnog rta, no onda je njegova provansalska ljepota privukla boemske umjetnike, a kasnije i filmske zvijezde. A mjesto se pretvorilo u luksuzno utočište za nautičare i ljubitelje jet-set seta. Tako u jeku sezone broje više od 80.000 posjetitelja dnevno u mjestu s 4000 stanovnika.

Clare Rondini, koja ovdje živi od 1927., rekla je za BBC da je grad izgubio šarm zbog pretjeranog turizma. Prema njezinim riječima, postao je "stroj za novac". "Što je tužno, jer ovo je zapravo odredište prirode, svježeg zraka, dobrog kupanja, jednostavnog ružičastog vina..." Turistički vodič Frédérique Chagnon-Lecomte se složio. Rekao je da razumije da je špica sezone važna za preživljavanje, ali da ima i svojih loših strana.

Lokalna vlast sada nastoji transformirati Saint-Tropez u cjelogodišnju destinaciju. Dok ljeti grad privlači slavne osobe, luksuzne jahte i poznate zabave na plaži Pampelonne, posjetitelji izvan sezone mogu doživjeti autentičan šarm grada iz prošlosti. Tada, ribarski brodovi donose svježi ulov, a cvjetovi glicinije najavljuju dolazak bugenvilije. Također, planiraju unaprijediti uvjete za lokalno stanovništvo, uključujući bolje knjižnice, pristupačne trgovine i nekretnine.

