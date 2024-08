Otišao je kao i inače loviti lignje. Ovaj put bez supruge i nije se vratio…

U tragediji na moru u akvatoriju otoka Iža smrtno je stradao 68-godišnjak iz Zadra. Na more je izašao loviti lignje jučer u poslijepodnevnim satima, no nije se vratio. Kada su mu pronašli brod i u njemu mobitel mještani su obavijestili policiju. Potraga je trajala cijelu noć, u njoj je sudjelovao i avion Obalne straže HRZ-a, ali u subotu ujutro je pronađeno mrtvo tijelo ribara kako pluta u moru.

Sinoć je prijavljeno da se muška osoba nije vratila s mora i nakon potrage jutros u sedam sati nam je dojavljeno da mrtvo tijelo pluta kod Iža. Prevozimo tijelo prema Zadru. Rekli su ovo za Večernji list iz zadarske policije u u subotu prijepodne na upit o nestanku ribara. Prema navodima Zadarskog lista riječ je o iškom zetu podrijetlom iz Kukljice na otoku Ugljanu.

- Ovi supružnici većinom žive u Zadru, ali su vrlo često i u Velom Ižu. Išao je na lignje oko 17 sati, u lignjolov je odlazio gotovo svakodnevno na njihovu malom, četiri metra dugom brodiću i to najčešće u društvu svoje supruge. Njoj se jučer javio da ide u lignje. Prije odlaska je popričao i s našim sumještaninom Stivenom koji radi u uzgajalištu tuna kojem je rekao je kako ide na lignje sat do dva. Nakon sat vremena je Stiven došao do tog brodića, ali u njemu nije bilo nikoga, mobitel ovog ribara je ležao na pajolima, rekao je za lokalni list mještanin Iža dodajući kako su mještani s dva broda tražili nestalog ribara, a naknadno su o njegovu nestanku obavijestili i hitne službe, pa su im se u potrazi pridružile ekipe Pomorske policije i Lučke kapetanije.



- Našli su ga tek jutros gotovo dvije milje iza punte Pad na otoku Ižu, dugo su struje kroz noć nosile njegovo tijelo. Neka dojava je bila da se na toj poziciji možda nalazi tijelo, pa je brod Pomorske policije otišao na tu lokaciju gdje je doista i nađeno tijelo. Čuli smo kako njegovo tijelo voze u Zadar, kazao je ovaj mještanin za Zadarski list i dodao da je kako pretpostavljaju ovom ribaru pozlilo, da je doživio srčani ili moždani udar.

- Njegova supruga mi je rekla kako se u zadnje vrijeme nije na ništa žalio, nije bio srčani bolesnik, kazali su mještani.

