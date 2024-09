Otac i sin Dumbović priznali krivnju i nagodili se. Obojica moraju u zatvor, a moraju i platiti 50.000 eura

Kao što se i najavljivalo, slučaj Darinka Dumbovića, bivšeg gradonačelnika Petrinje i bivšeg saborskog zastupnika, okončan je priznanjem krivnje i nagodbom s USKOK-om. Jer nakon što su trojica njegovih suoptuženika na ranijim sjednicama optužnog vijeća priznala krivnju i nagodila se s USKOK-om, jučer su to na zagrebačkom Županijskom sudu učinili i on i njegov sin Darko. USKOK ih je teretio za nezakonito pogodovanje, odnosno pomaganje u nezakonitom pogodovanju jer se Dumbovića teretilo da je preko fingiranih postupaka javne nabave dodjeljivao poslove koje je financirao Grad Petrinja, tvrtki svoga sina.

Otac i sin Dumbović su priznali krivnju, pa je Darinko Dumbović, osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i sedam mjeseci zatvora. Od izrečene kazne, sedam mjeseci će morati provesti iza rešetaka, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom kazne uz rok kušnje od četiri godine. Osim toga mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 20.000 eura, i to u roku od šest mjeseci, a mora platiti i 1000 eura sudskih troškova. Što se tiče njegovo sina Darka Dumbovića i on je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i četiri mjeseca zatvora, a od izrečene kazne iza rešetaka mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od četiri godine. I on u roku od šest mjeseci mora platiti sporednu novčanu kaznu od 30.000 eura te još i 1000 eura sudskih troškova.

S obzirom na to da je USKOK u siječnju ove godine podigao optužnicu protiv oca i sina Dumbovića te trojice petrinjskih poduzetnika te da je taj postupak sada okončan i prije početka suđenja, može se reći i da je stvar ekspresno riješena i da je USKOK napravio dobar posao. Jer u jednom postupku su dobili pet osuđujućih presuda, u proračun će biti uplaćeno više od 100.000 eura, te je izbjegnut još jedan sudski proces, koji bi vjerojatno trajao godinama. Osim dvojice Dumbovića, još su bili optuženi Dejan Dobrečević, Zlatko Zagorac i Goran Norković. Dobrečević je osuđen na 11 mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Mora platiti i 500 eura sudskih troškova. Zlatko Zagorac je osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 50.000 eura. Norković je osuđen na sedam mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a mora platiti i novčanu kaznu od 7.000 eura.

Dumbović je nekada bio saborski zastupnik izabran na listi Milana Bandića, da bi kasnije pretrčao u Reformiste Radimira Čačića. USKOK je u optužnici Dumbovića teretio da je od listopada 2019. do svibnja 2021. kao gradonačelnik Petrinje, protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi dogovarao poslove s tvrtkom povezanom s njegovim sinom. Riječ je o građevinskoj tvrtki Titan Commerce kojoj je osnivač supruga Darka Dumbovića, dok je on u toj tvrtki bio glavni prokurist i stvarni voditelj poslovanja. Prema optužnici, fingirali su se postupci javne nabave, na koje su javljale tvrtke trojica poduzetnika, pri čemu je bila lažirana dokumentacija. Grad Petrinja je bio naručitelj poslova, dobio bi lažne ponude, no stvarni izvođač radova je na koncu, tvrdi USKOK bila tvrtka Titan Commerce jer bi joj ostali prepustili poslove koji su dobili. USKOK navodi da je tako Titan Commerceu protuzakonito dodijeljeni poslovi vrijedni 1, 4 milijuna eura. Radilo se o poslovima rekonstrukcije dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici i izgradnje dječjeg i sportskog igrališta – Vatrogasno, redovnom održavanju nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021. , izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta uz Poduzetničku zonu Mošćenica Poljana te radovima na građenju platoa radi postavljanja privremenih montažnih objekata za stambeno zbrinjavanje stanovništva u Poduzetničkoj zoni Mošćenica.

