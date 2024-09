'Kralj limuzina' sklopio i drugu nagodbu s USKOK-om. Osuđen na rad za opće dobro i ostaje bez 68.000 eura

Ivan Inja Bašić, kojeg zovu i "kraljem limuzina" priznao je krivnju i u drugom postupku koji je USKOK pokrenuo protiv njega te je na temelju nagodbe s USKOK-om i osuđen. Riječ je o postupku u kojem se Bašić teretio da je bio dio zločinačke organizacije, koju je predvodio Dragan Mrđen, koji je u međuvremenu preminuo. Prema optužnici, spomenuta je zločinačka organizacija, uvozila je skupocjene automobile te je utajila porez, čime je državni proračun oštetila za oko 200.000 eura.

Prema nagodbi s tužiteljstvom, Bašić je zbog toga na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na devet mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Uz to, izrečena mu je sporedna novčana kazna od 10.000 eura, mora platiti 8000 eura sudskih troškova, a mora vratiti i 50.000 eura nepripadno stečene imovinske koristi.

Bašiću je to druga nagodba s USKOK-om jer je lani priznao krivnju u postupku u kojem se s još 13 osoba teretio da je na uvozu skupocjenih automobila, utajom poreza, državni proračun oštetio za 496.000 eura. U tom postupku Bašić se teretio da je ustrojio zločinačku grupu koja je od siječnja 2018. do lipnja 2019. nezakonito u Hrvatsku dopremila oko 130 luksuznih automobila. To je radio preko svoje tvrtke Click motors, koja je također bila obuhvaćena optužnicom te je isto presuđena po nagodbi, a s USKOK-om su se nagodili i ostali optuženici iz tog postupka. Bašić je u tom postupku osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.

Osim toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 19.900 eura, u proračun je morao uplatiti 141.000 eura, koliko je, kako je USKOK tvrdio, utajio na poreznim i carinskim davanjima, a morao je platiti i oko milijun kuna sudskih troškova. Prema lanjskom sporazumu s USKOK-om, ostao je i bez sedam automobila, koje mu je država ranije oduzela. Radi se o automobilima Nisan Infiniti Q50, a prema optužnici, Bašić se teretio da je 98 takvih automobila uvezao iz BiH u Hrvatsku. USKOK je u optužnici tvrdio i da je Bašić još 35 luksuznih automobila uvezao iz Nizozemske i Njemačke. Taj "posao" Bašić je prikazao kao "samo prijevoz" do Bugarske, a koristio se, kako je opisano optužnici, shemom tzv. nestajućih trgovca. Automobili su zapravo završili u Hrvatskoj gdje su ih kupovali razni estradnjaci, nogometaši, sportaši, poduzetnici...

Što se tiče optužbi koje je sada priznao, one su prethodila onima za koje je lani osuđen. Bašića se teretilo da je bio član zločinačke organizacije koja je djelovala od veljače do 2015. do 31. siječnja 2017. području Zagreba i Virovitice te Savezne Republike Njemačke i Češke. Prema navodima optužnice, zločinačku organizaciju je ustrojio Dragan Mrđen, koji je u inkriminirano vrijeme bio vlasnik i direktor tvrtke Viktoria Invest. Tvrtka se bavila uvozom rabljenih automobila visoke klase iz Njemačka i drugih zemalja EU, a Mrđen se teretio da je u poslovnim knjigama evidentirao neistinite knjigovodstvene isprave te tako umanjivao PDV prilikom uvoza automobila. I u tom slučaju su se on i Bašić koristili shemom tzv. nestajućih trgovaca. Bašić je inače brat Milenka Bašića, koji i sam ima pravnih problema jer je optužen, s Josipom Pleslić (ex) Rimac i Gabrijelom Žalac u aferi Vjetroelektrane.

