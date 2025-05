Osuđen na šest godina zatvora zbog silovanja izvanbračne partnerice

- Droljo, nećeš dočekati jutro - kazao je 60-godišnjak svojoj žrtvi nekada poznatoj pjevačici koju je u više navrata prisilio na spolni odnos zbog čega je nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora.

On je inače svojevremen bio jedan od vođa BBB-a, soboslikar je i umirovljeni branitelj, a teretilo ga se da je od početka 2022. do 22. veljače 2024. zlostavljao svoju izvanbračnu partnericu. Dolazio je pijan s ciljem da je ponizi, vrijeđao ju je i u četiri navrata, prema presudi, prisilio na spolni odnos. Optuživao ju je da ima spolne odnose s drugim muškarcima te joj je prijetio. Ona je zbog svega sto joj se događalo imala ozbiljnih psihičkih problema, a 22. veljače lani konačno je smogla snage da ga prijavi i on je od tada u istražnom zatvoru.



U izrečenu kaznu mu je uračunato vrijeme koje je proveo u Remetincu ali i šest mjeseci uvjetne kazne koju je prekršio. Izrečene su mu mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja te mjera liječenja od ovisnosti. Zbog zaštite žrtve obrazloženje presude je zatvoreno za javnostt.