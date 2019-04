Ostojić zatražio očitovanje SOA-e, Petrov tvrdi da je riječ o sanaciji štete oko arbitraže

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izjavio je u utorak da je zatražio očitovanje Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) o navodnom djelovanju hrvatske SOA-e u Sloveniji, zbog čega je izbila "špijunska afera" između dvije države.

Slovenski premijer Marjan Šarec sazvao je hitnu sjednicu slovenskog Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog navodnog djelovanja hrvatske SOA-e u Sloveniji. Hrvatski veleposlanik je tim povodom pozvan na razgovor u slovensko ministarstvo vanjskih poslova, a slovenska veleposlanica povučena je na kozultacije u Ljubljanu.

Ostojić: Odgovore mora dati hrvatska Vlada

Nakon što je Šarec ranije izjavio da ga zabrinjava hrvatsko ponašanje, jer je navodno SOA prisluškivala bivšeg slovenskog arbitra u postupku o granici Jerneja Sekoleca i slovensku dužnosnicu Simonu Drenik kako bi diskreditirala arbitražni proces, priča je u ponedjeljak dodatno eskalirala tvrdnjom POP-TV-a da je prvi čovjek Styrije u Hrvatskoj Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitiranje reportaže o prisluškivanju, predstavivši se kao posrednik hrvatske Vlade.

Upitan da komentira slučaj navodne špijunaže i navodni pokušaj Tolja da zaustavi tu priču u slovenskim medijima, Ostojić je odgovorio kako je zatražio očitovanje Sigurnosno obavještajne agencije (SOA).

- Kao i uvijek, ja sam odmah reagirao, zatražio sam očitovanje SOA-e i moram naglasiti da s obzirom na to da slovenski mediji navode da je to bio Vladin predstavnik, prije svega odgovore na to mora dati hrvatska Vlada - poručio je Ostojić.

Indikativno je što je navedeno da se osoba predstavljala kao predstavnik Vlade. Mi smo za nadzor SOA-e i u tom segmentu očekujemo njihovo očitovanje, a Vlada neka se odluči što će napraviti, kazao je.

- Je li se netko predstavljao u ime Vlade, pokušavao nešto riješiti, to ćemo saznati iz očitovanja, a ako bude potrebno i iz svih ostalih radnji koje Odbor ima na raspolaganju - naglasio je.

Ostojić vjeruje da će brzo dobiti odgovor, a ako bude potrebno na sjednici će se utvrditi i postoji li potreba za daljnjim koracima Odbora.

Ne želeći ništa prejudicirati, Ostojić je podsjetio na nedavnu sličnu situaciju s objavama u BiH medijima o aferi u kojoj je hrvatska SOA navodno regrutirala islamističke ekstremiste. Pokazalo da je upravo ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, koji je bio izvor tih optužbi, pod istragom tužiteljstva BiH za uznemiravanje i odavanje tajni, ističe Ostojić.

Petrov: To je slovenski pokušaj saniranja štete oko arbitraže

Mostov predsjednik i saborski zastupnik Božo Petrov ocijenio je kako je nova špijunska afera slovenski pokušaj saniranja štete oko hrvatsko-slovenske arbitraže.

Upitan je li on politički zaštitnik šefa kabineta ravnatelja SOA-e Davora Franića, kao što navode slovenski mediji, Petrov je odgovorio kako on nije ničiji politički zaštitnik.

- Nemam pojma, ja nisam ničiji politički zaštitnik, ne samo iz sigurnosno-obavještajnih službi nego bilo kojeg djelatnika. Pored svih zakona koje Hrvatska ima, definitivno ne treba bilo kojem službeniku nekakva politička zaštita, ne bi bilo dobro - rekao je Petrov.

Kaže da Franića poznaje iz vremena dok je bio potpredsjednik Vlade, što je "nešto potpuno normalno".

- Znam ga iz službenih kontakata. Ono što sam iz naslova mogao vidjeti, nakon onakvog debakla kojeg je Slovenija imala oko arbitraže, ovo je čisto saniranje štete, pa u tom svjetlu promatrajte sve što se događa - poručio je Petrov.

Smatra da se Slovenija mora pomiriti s propašću arbitraže, a ne na ovakav način pokušati sanirati štetu.