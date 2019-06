Ostao sam bez svega jer me stalno optužuju za krađe koje nisam počinio

Imao sam OPG sa 180 ovaca, obrađivao zemlju, bavio se poljoprivredom, imao prijatelje, za nekoliko se dana trebao zaručiti, a onda je u veljači prošle godine sve nestalo, ostao sam bez svega toga; ogulinska me policija, dok sam noću hodao ulicom prema kući, uhitila pod sumnjom da sam iz trgovine Gavranović ukrao cigarete.

Stavili su me u istražni zatvor u kojemu sam zbog navodne krađe bosanskih cigareta u Hrvatskoj proveo punih sedam mjeseci, bez pravih dokaza. Jedino čime su me povezivali s krađom jest to što su kod mene pronašli kutiju cigareta s financijskim markicama iz Bosne i Hercegovine. Onda ispada da u Gavranoviću prodaju BiH cigarete! Ovce su rasprodane jer se nije imao tko o njima brinuti. Ostao sam bez svega, totalno psihički, materijalno uništen. Od tada dokazujem da nisam kriv i da me sude bez dokaza – samo zato što sam prije osuđivan – počinje svoju priču Ogulinac Ratko Vujnović, čija je sudska kalvarija započela, kaže, 2010. godine.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U zatvoru zbog cigareta

Tada je uhićen pod sumnjom da je opljačkao obiteljsku kuću Tonija S. i vlasnika oštetio za 28.000 kuna. Od tada je optužnica protiv njega padala već nekoliko puta na Općinskom sudu u Karlovcu jer su dokazi koje je pribavila ogulinska policija proglašeni nezakonitim, no Županijski sud poništava odluku i sve vraća na početak.

– Čekam odluku Županijskog suda na žalbu Državnog odvjetništva jer je Općinski sud dokaze protiv mene ponovno proglasio nezakonito stečenim. I tako od 2010. godine. To je neizdrživo, i ja više ne znam kome da se obratim za pomoć. I što je najgore, od 2010., uglavnom isti policijski dvojac u PP Ogulin, koji je u međuvremenu napredovao u PP, hapsi me i piše prijave protiv mene gotovo za svaku krađu koja se dogodila u Ogulinu. Ja više na ulicu tada nisam smio, a da me oni ne hapse jer je nekome negdje nešto ukradeno pa ‘ajmo po Ratka. Nisam ja cvijeće ni kandidat za Ponos Hrvatske. U mlađim sam danima imao problema sa zakonom, ali sam za sva kaznena djela odgovarao i odslužio svoje. To je moja prošlost, ja sada želim normalno živjeti i raditi. U začaranom sam krugu iz kojega ne mogu van – kaže nam sugovornik.

Osim krađe obiteljske kuće, 2010. godine, 2013. uhapšen je zbog navodne krađe farmer žice iz lokalne trgovine u Josipdolu, i to, kaže, za krađu žice kakva ne postoji na tržištu, a lani za krađu cigareta. U posljednja dva slučaja Općinski ga je sud osudio, za cigarete na čak deset mjeseci zatvora, od kojih je sedam već bio u istrazi, ali su mu sve žalbe na Županijskim sudovima u Zagrebu i Velikoj Gorici prošle i presude su ukinute, mahom zbog nedostatka ili nezakonitih dokaza, povrede kaznenog postupka.

– U gotovo trideset godina rada ovakav slučaj nisam imala. Policija mog klijenta 2010. prvotno uhiti zbog pljačke jedne obitelji, da bi završio na sudu s optužnicom Državnog odvjetništva da je okrao sasvim drugu obitelj, čak i da je ukrao puške koje pronalaze u pretrazi objekta bez njega, ali za što nemaju nalog i koje ne pripadaju obitelji moga klijenta. Onda se tijekom sudskog postupka vještače jedni, a u dokumentaciji se vidi da su zaplijenjeni neki drugi predmeti, primjerice zaplijene tenisice jednog broja, a vještače tenisice drugog broja, a u svemu tome policija je zagubila i fotodokumentaciju... …Ne znam što reći, je li u pitanju neznanje, namjera, šlampavost. No, kada sve te nelogičnosti sutkinja na Općinskom sudu proglasi nezakonitim dokazima, Županijski sud sve vrati na početak – kazala je odvjetnica nedavno, na početku novog suđenja njezinu klijentu Ratku Vujnoviću za krađu iz 2010. godine. Sutkinja je i izišla na teren te ponovno donijela odluku da su dokazi nezakonito pribavljeni.

Boji se kad vidi poštara

Vujnović je prije nekoliko mjeseci ponovno pokrenuo posao na OPG-u, no strahuje, kaže, svaki put kada poštar dolazi jer je moguće da donosi odluku Županijskog suda da će sve prolaziti ponovno.

– Ubi me logika karlovačkog suda kojom su mi produljivali istražni zatvor na sedam mjeseci zbog ranije osuđivanosti, nebitno jesam li kriv. Ne razumijem kako netko može, nakon što presuda padne više puta, sve vraćati na početak i opet trošiti novac poreznih obveznika. Ja radim samo kako bih plaćao sudovanje, a oni koji su mi sve te kaznene prijave napakirali i uništili me, još i napreduju u poslu – ističe Vujnović.