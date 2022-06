Osnovana nova Udruga dragovoljaca 9. bojne HOS-a 1991.: Nisu se odrekli pozdrava ZDS

Udruga dragovoljaca 9. bojne HOS-a 1991., osnovana je u utorak u Splitu, a njezin predsjednik je Jurica Jukić, drugi ratni zapovjednik 9. bojne i jedan od osnivača Udruge 9. bojne HOS-a, koju danas vodi Marko Skejo. Ogradili su se od 10. travnja i Rafaela Bobana, ali ne i od pozdrava 'za dom spremni' iz 1991. godine.

- Mi smo se danas okupili na nagovor svojih suboraca iz 1991. godine da bi ispravili nepravdu koja se ponavlja i da kažemo istinu nakon dugo godina – obratio se Jukić novinarima nakon osnivačke skupštine. Otkrio je i razloge zbog kojih su odlučili izaći iz dosadašnje udruge.

- Godinama se ta udruga privatizirala i naši suborci nisu mogli više izdržati. Organizirali smo se i osnovali novu udrugu da ispravimo laži i da se ne ponavljaju više. Mi nemamo veze s 10. travnjem, 9. bojna je osnovana na današnji dan, 21. 6. 1991. godine pod imenom 9. bojna, a ne pod imenom Rafael Boban. To hrvatska javnost mora znati. Što se tiče 10. travnja, ograđujemo se, mi nemamo veze s tim i nećemo se poistovjećivati i izjednačavati s tim. Što se tiče pozdrava 'za dom spremni' bili smo, jesmo i bit ćemo spremni uvijek, ali pravimo razliku. 'Za dom spremni' 1941. nije sto kao 1991. i iz tog razloga pozdrava se ne odričemo i on će ostati naša svetinja – poručio je Jukić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Čelnici nove udruge 9. bojne HOS 1991 položili vijence kod spomenika HOS-a

Na pitanje u kakvom su odnosu s udrugom koju vodi Marko Skejo, odgovara da nisu problem udruge, one su tu da pomažu braniteljima.

- Prvi predsjednik te udruge, koja je osnovana da bismo izgradili spomenik 9. bojni HOS- a, sam ja. Žalosno je da se o HOS-u piše samo vezano za gospodina. Ja sam preuzeo zapovijedanje bojnom od pokojnog Joze Radanovića, legendarnog prvog zapovjednika, kojemu treba odati počast i naklonit mu se do zemlje jer je on osnovao 9. bojnu, a njega se nigdje ne spominje niti ga se proglašava vitezom. Ja sa svima imam dobar odnos, ni s kim se nisam razišao. Ja želim red i rad, već dvije godine pokušavam na lipo da se to promijeni, da ljudi iz 1991. dođu u prvi plan. Želim okupiti ljude – rekao je Jukić.

Nova udruga za sada ima 32 člana, imaju 14 zamjenika. Pokrili su područje od Dubrovnika, Zadra, Splita, Sinja do Hercegovine i očekuju da će im se i ostali pridružiti.