Analitičarka Mamić: Na Vijeću se zapravo propitkuje privatizacija Ine, tko je više kriv, a interes javnosti pada

Tijekom jučerašnjeg nastavka treće sjednice saborskog Antikorupcijskog vijeća na temu milijardu kuna teške afere u Ini najprije su prihvaćeni prijedlozi da se na iduća saslušanja pozovu i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, ali i bivša premijerka Jadranka Kosor te bivši premijeri Zoran Milanović, Tihomir Orešković i Andrej Plenković, kao i bivši potpredsjednik Vlade Božo Petrov te dva bivša ministra Tomislav Panenić i Slaven Dobrović. Potom su o svojim spoznajama vezanim uz Inu i MOL saslušani i nekadašnji članovi NO-a Ine Davor Štern i Siniša Petrović.

– Najveća pogreška u privatizaciji Ine bila je prodaja mimo natječaja 25% plus jedne dionice Ine mađarskom MOL-u, uz pravo veta, što se dogodilo 2003. A kobna je bila 2008. kada je Ina u vrijeme povijesno visoke cijene nafte kupila 200 tisuća tona nafte, zbog čega je imala gubitak od 1,6 milijardi kuna. U tom je trenutku MOL priskočio u pomoć i tada je započeo proces MOL-ova puzajućeg preuzimanja Ine – kazao je Štern koji budućnost Ine vidi u mirnom razvodu braka između Ine i MOL-a gdje bi se poštivala količina MOL-ova ulaganja u Inu, ali uzimaju u obzir i napravljene štete zbog MOL-ova upravljanja Inom.

– To bi moglo pomoći da se stvori jedna nova Ina za 21. stoljeće – kazao je još Štern. Potom je Siniša Petrović, na pitanja o mogućem proglašenju ništetnosti ugovora između Ine i MOL-a, uzvratio: "Ako je temelj ništetan onda je i sve što slijedni nakon toga ništetno."

Njihova svjedočenja komentirala je analitičarka Ankica Mamić.

– Zbog svojih pozicija u Ini, i kasnije kao konzultant, Štern je jako upućen u sve što se događalo u događa u Ini i on je detaljno svjedočio prema svojim najboljim saznanjima, a njih ima dosta. I njegovo je svjedočenje bilo puno korisnije jer je Petrović vrlo šturo kazao da se u svemu slaže sa Šternom. Petrović nije ulazio ni u kakve u detalje, iz njegova svjedočenja nismo puno čuli. Petrovićevo je svjedočenje bilo tek poruka. On je svojim dolaskom naprosto potvrdio legitimitet Antikorupcijskog vijeća. No čini mi se da interes javnosti za rad Vijeća pomalo pada zato što smo u međuvremenu imali i slučaj Fortenova, a sve ono o čemu se na Vijeću raspravlja oko Ine odnosi se na prošlost, a ne na aktualnu aferu vezanu uz krađu milijardu kuna. Na Vijeću se zapravo propitkuje privatizacija Ine, tko je više kriv – prva SDP-ova Vlada koja je prodala 25% plus jednu dionicu Ine ili HDZ-ova Vlada koja je koruptivnim radnjama predala potpuna upravljačka prava MOL-u iako MOL nema natpolovična većinska prava – ocijenila je Ankica Mamić.