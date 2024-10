Uznemirujući detalji svjedočenja: Optuženi za ubojstvo Danke tvrdi da su mu prijetili sa smrću njegove unuke

Srđan J. i Dejan D., radnici Vodovoda, nalaze u pritvoru zbog sumnje da su ubili djevojčicu Danku Ilić (2) u Banjskom Polju i njezino tijelo, koje do danas nije pronađeno, sakrili na nepoznatoj lokaciji. Oboja su prvotno priznala zločin, no tada su povukla iskaze uz pojašnjenje da su im ona iznuđena zlostavljanjem. U policijskoj stanici u Boru preminuo je Dejanov brat, Dalibor D., što je dodatno pojačalo sumnje da su priznanja iznuđena nasiljem. Srđan J. u svom je iskazu, u koji je Nova.rs imala uvid, detaljno opisao nasilje nakon uhićenja.

Prvotno je kazao što je radio u danima koji su prethodili uhićenju te s kime se sastajao. U optužnici Višeg javnog tužiteljstva, opisano je kako je s Dejanom D. obavljao redovne zadatke te kako se nisu viđali izvan radnog vremena.

"Navodi da je u policijskoj stanici u Boru bio pretučen, pod prijetnjom, da ima slomljeno rebro, da ne osjeća lijevu šaku, da su mu oduzeti prsti, odnosno da pomiče prste, ali ih ne osjeća. Da su mu prijetili ubojstvom, da će mu ubiti sina i unuka i da on to ne može preboljeti, da mu je to najteži trenutak u životu, da ne zna tko mu je to napravio", opisano je u optužnici. Također, dodaje se kako nije vidio tko ga tuče, a da su ga udarali po glavi i palicama.

Uz to, navodi da su mu glavu stavljali u posudu s vodom te ga htjeli utopiti. Zatim su ga, kako je opisao, bacili na pod te mu preko kapuljače sipali vodu iz boce u usta. To je, navodi, trajalo najmanje sat vremena dok se nije onesvijestio. Okrivljeni je naveo da u Banjskom Polju nije vidio djevojčicu, a negirao je da je 26. ožujka vozilom kojim je upravljao udario dijete.

Još se čeka potvrđivanje optužnice Višeg javnog tužiteljstva. Srđan J. i Dejan D. terete se za ubojstvo Danke Ilić. Tužiteljica je opisala da su djevojčicu udarili službenim vozilom, gušili kada su vidjeli da se budi te njezino tijelo sakrili na nepoznato mjesto.