Optuženi svi zbog kupovine lažnih potvrda. Među kupcima je bio i Tony Cetinski

Ukupno 16 optužnica. Kojima je obuhvaćeno 240 ljudi. Među kojima ima i poznatih osoba. Poput pjevača Tonija Cetinskog. To je rezime opsežne istrage koja se vodila protiv više od 240 ljudi koji su sada optuženi da su svojevremeno kupovali COVID potvrde iako nisu bili cijepljeni. Zadnja optužnica koju je USKOK podigao odnosi se na 12 osoba, predvođenih Petrom Rumihom, koja je označena kao organizator cijele te pomalo sulude priče u kojoj su se lažne COVID potvrde kupovale u - kafiću. Sve navedeno događalo se od srpnja 2021. do 15. studenoga 2021., a ranije je 228 "korisnika" optuženo uglavnom za davanje mita. Petra Rumiha i njezinih 11 suoptuženika se terete za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg se davalo i primalo mito.

Petra Rumiha, bila je medicinska sestra zaposlena u Domu zdravlja Zagreb-Zapad i prema optužnici od nje se tražilo i da u informacijski sustav Ministarstva zdravstva neistinito upiše da su ljudi cijepljeni. Posrednik bi Petri Rumihi predao osobne podatke okrivljenika i najmanje 100 eura koje je prethodno pribavio od optuženika, a Petra Romiha bi, tvrdi USKOK, zatim u informacijski sustav Ministarstva zdravstva neosnovano upisala da su okrivljenici cijepljeni, na temelju čega su okrivljenici potom neosnovano ishodili EU digitalne COVID potvrde.

Petru Romihu USKOK tereti da je bila na čelu tog zločinačkog udruženja koje je trgovalo COVID potvrdama, a zbog iste stvari je s još 10-ak osoba bila uhićena i u studenome 2021. U to vrijeme istragu protiv nje je vodio ODO, a teretilo ju se krivotvorenje isprava, no kako je ta istraga pokazala da je ona COVID potvrde izdavala velikom broju ljudi te zato uzimala novac, slučaj je iz nadležnosti ODO-a prešao u nadležnost USKOK-a. Osim nje i Tomislava Kolarića, kao glavni akteri u aferi s COVID potvrdama još se terete Ivan Dželalija, koji je također bio uhićen i kratko pritvoren u studenom 2021. te Tina Ponoš, Tomislav Čretni, Duje Šišara, Adis Saiti, Dorian Sužnjević, Bernard Baković, Boris Alandžak, Frane Džaja i Tea Poklečki. USKOK smatra da su Petra Rumiha i 11 osoba koje USKOK označio kao glavne aktere "zaradili" 24.100 eura i 12.370 kuna, a te su iznose međusobno podijelili. Kako se to radilo vidljivo je iz poruka koje su izmjenjivali, a koje su sada jedan od dokaza u optužnicama.

- Imam dvije persone za cijepljenje.... COVID potvrde kupujem od "doktorice Petre" koja unosi podatke u sustav... Sada mi frend javlja da ima 32.000 kuna za 16 osoba i može odmah dati pare za sve njih....Ne mora se cijepiti, samo se mora imati para... - glasila je jedna od tih poruka nađenih u mobitelima nekog od optuženika.

USKOK u optužnici traži da se optuženicima uzme protupravno stečena imovinska korist, a veći broj optuženika je tijekom istrage priznao počinjenje djela. Jedna od njih je bila i sama Rumiha.

- Bila sam zaposlena kao medicinska sestra. Zalazila sam u kafić Excelente i tamo me je Ivan Dželalija pitao bi li za novčanu naknadu upisivala u sustav da su neke osobe cijepljenje iako nisu. Na takav sam način upisala 200 ili 300 osoba. U kafiću bi mi dali novac i popis imena i ja bih obavila taj upis. No nisam upisala Tomislava Kolarića, kojeg poznajem jer je on vlasnik kafića u koji sam zalazila - branila se Petra Rumiha.

Prema optužnici, za lažne COVID potvrde se naplaćivalo od 100 do 500 eura. Niža cijena je bila za prijatelje i poznanike. Petra Rumiha, je po svemu sudeći napravila fatalnu grešku u svom "poslovanju" jer iz prikupljenih podataka ispada da je ona u CEZIH od 17. svibnja do 15. studenog 2021. upisala 3531 osobu kao cijepljenu, iako je od 5. srpnja 2021. bila na - bolovanju. Po USKOK-u to je dokaz da su svi upisi koje je Petra Rumiha napravila poslije 5. srpnja 2021. zapravo neistiniti.

Inače, neki od okrivljenika su se već nagodili s USKOK-om, te su po tim nagodbama i osuđeni, uglavnom na uvjetne i sporedne novčane kazne. Do kraja prošle godine već je doneseno 16 presuda, a velike su šanse da će tim putem krenuti i velika većina od 240 optuženika.