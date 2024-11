Optužen jer je na Savskom nasipu ubio ženu koja je htjela okončati njihovu vezu

Leopold B. (48), druga je osoba koja je, nakon izmjena Kaznenog zakona, optužena za femicid, odnosno teško ubojstvo ženske osobe, kako zakon to kvalificira. Optužnicu protiv njega je zbog ubojstva Kristine K. K. (48) podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici. Riječ je o jednom od šokantnijih zločina jer se Leopolda B. tereti da je Kristinu K. K. (48), ubio 6. svibnja u 19.15 na Savskom nasipu, u blizini nedovršene Sveučilišne bolnice.

Motiv ubojstva je to što je ona htjela okončati njihovu vezu, a Leopold B. se tereti da joj je nanio rezne rane po vratu, nakon čega je sam nazvao policiju. Kada su policajci došli, našli su ga pored tijela mrtve žene, a on im je navodno kazao, da je ona njega napala, a on se samo branio. Nakon privođenja se branio šutnjom, bio mu je određen istražni zatvor, zbog opasnosti od ponavljanja djela, a nakon podizanja optužnice tužiteljstvo je tražilo da mu se istražni zatvor produlji i tom je zahtjevu udovoljeno. Tijekom suđenja vjerojatno će ga se vještačiti, kako bi se utvrdilo je li bio ubrojiv kada je ubojstvo počinio.

Prije Leopolda B., u listopadu je zbog teškog pokušaja ubojstva ženske osobe, odnosno femicida ŽDO Dubrovnik optužio B.D. (29). Tereti ga se za teški pokušaj ubojstva 23-godišnje izvanbračne supruge. Riječ je o događaju koji se zbio 15. srpnja u jednom mjestu na otoku Korčuli, kada je u alkoholiziranom stanju pokušao ubiti svoju izvanbračnu suprugu koju je izbo nožem. Žena je, pokušavajući mu pobjeći, krvava istračala na Rivu gdje ju je ugledao jedan prolaznik, koji joj je pomogao i pozvao Hitnu. B. D. koji je, inače, pomorac, je nakon napada na izvanbračnu suprugu pokušao pobjeći i to noseći u naručju njihovo dijete, no uskoro je uhićen. Ona je u tom napadu bila teže ozlijeđena, imala je 16 reznih rana na licu, imala je i ubodne rane na vratu i prsima, dok je on nakon uhićenja priveden na ispitivanje, a kasnije i kod suca istrage Županijskog suda u Splitu. Ljetos mu je bio određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a tužiteljstvo je u optužnici tražilo da mu se istražni zatvor produlji.

Femicid, odnosno pokušaj femicida u Kazneni zakon je kao kazneno djelo uveden početkom godine, a definira ga se kao teško ubojstvo ili teški pokušaj ubojstva žene, koji su posljedica često dugogodišnjeg rodno uvjetovanog nasilja i za njega su predviđene kazne od 10 do 40 godina zatvora. Svrha uvođenja tog kaznenog djela bila je zaštita žena, odnosno prevencija ili pokušaj prevencije nasilja nad ženama. No da prijetnja kazanom dugotrajnog zatvora ne utječe na nasilnike i zlostavljače žena, svjedoči i to što su u prvih šest mjeseci ove godine, dakle nakon uvođenja femicida kao kaznenog djela u zakon, dogodila četiri teška ubojstva žena i tri teška pokušaja ubojstva žena.