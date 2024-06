Opet na snazi upozorenja, još nema stabilizacije vremena: Mogući pljuskovi i grmljavina, najavljuju i nevrijeme

Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. DHMZ-a, otkrila je kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana. "U nedjelju prijepodne u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, zatim porast naoblake pa prema večeri i u noći mjestimice može biti pljuskova i grmljavine, lokalno izraženijih. Jutro malo svježije od subotnjeg, a poslijepodne toplije, uz najvišu temperaturu oko 27 °C.



I u središnjoj Hrvatskoj veći dio nedjelje proteći će uz barem djelomice sunčano vrijeme. Poslijepodne oblačnije, a prema večeri i u noći raste vjerojatnost za pljuskove. Najniža temperatura između 10 i 13 °C, a najviša dnevna od 24 do 27 °C", prognozirala je Plačko-Vršnak za HRT.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu nakon pretežno sunčanog jutra promjenjiva naoblaka, a uz jači razvoj oblaka ponajprije u gorju od sredine dana mogući su pljuskovi, ponegdje i. Vjerojatnost za njih raste prema večeri i na sjevernom Jadranu, gdje lokalno mogu biti izraženiji. Na Jadranu vjetar slab do umjeren, jugo i južni, navečer uz obaluUmjerenog juga bit će i na srednjem Jadranu, poslijepodne u okretanju na jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar. Uz promjenjivu naoblaku, osobito od sredine dana mjestimice može biti pljuskova i grmljavine, češćih prema večeri. Na jugu Hrvatske pljuskovi i grmljavina bit će češći u noći i ujutro, danju sunčanije, a ponekog pljuska može biti i u drugom dijelu dana. Uz obalu slaba bura, danju umjereno jugo uz malo do umjereno valovito more.

"U ponedjeljak na kopnu ponovno može biti izraženijih pljuskova i grmljavine, lokalno i nevremena. Prema sredini tjedna postupno sunčanije i toplije, ali ne još posve stabilno. Izraženijih pljuskova i grmljavine početkom tjedna bit će i na Jadranu. Od utorka djelomice sunčano, pa i sunčanije, uz samo malu vjerojatnost za poneki pljusak", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak.

Inače, za danas je za riječku i dubrovačku regiju upaljen žuti meteoalarm, i to upravo zbog mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom. Žuto upozorenje označava potencijalno opasno vrijeme. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorava DHMZ.

