Objavljuju se dva izvješća o tragediji na trajektu Lastovo: Bit će poznato što je dovelo do smrti troje pomoraca

U ponedjeljak 3. veljače bit će objavljeno cijelo izvješće o tragediji na trajektu Lastovo u Malom Lošinju na kojem je prošlog ljeta živote izgubilo troje pomoraca. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture najavilo je objavu tog izvješća, a istog dana očekuje se još jedno izvješće o istoj nesreći, i to od Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, doznaje Jutarnji list.

Poziv na predstavljanje izvješća od Agencije stiglo je odvjetniku Šimi Saviću, no on je za Jutarnji poručio kako na taj poziv neće doći. On, podsjetimo, zastupa obitelji pomoraca Boške Kostovića (56), Marka Topića (38) te Denisa Šarića (54) koji su poginuli u padu rampe na trajektu.

- Neću doći, jer nemam što tamo tražiti. Ja očekujem da mi pošalju izvješće i da je u njemu napisana istina. Kada ga dobijem, proučit ćemo što u njemu piše, a ako ne budemo zadovoljni poduzet ćemo daljnje korake - rekao je za Jutarnji list. Dodao je kako bi moglo doći do nagodbe o odšteti obitelji pomoraca, no nije siguran kada će to biti finiširano.

- Ne znam kada će to biti, to ne ovisi o nama, nego o drugoj strani. Ne znam kolika će biti visina odštete, mogu samo reći da smo na putu postizanja dogovora - rekao je odvjetnik.