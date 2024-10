Održan novi sastanak zbog problematičnog dječaka: 'Nije kriminalac, to je dijete od devet godina'

Još uvijek se raspliće situacija u zagrebačkoj osnovnoj školi u koju je upisan dječak koji je ranije zbog neprimjerenog ponašanja izbačen iz druge škole. Dio roditelja zbog toga u petak i ponedjeljak nije pustio djecu u školu, te su se umjesto njih okupili pred ustanovom zahtijevajući rješenje problema. Jučer je na tu temu održan sastanak Vijeća roditelja s predstavnicima grada, škole i ministarstva, a nastavio se i danas, ovoga puta uz predstavnike socijalnih službi, jer učenici koji dijele razred s problematičnim dječakom nisu ni u utorak pohađali nastavu.

U Dnevniku Nove TV gostovali su Božo Pavičin iz Ministarstva obrazovanja i ravnatelj grupe roditelja Klaudio Čurin. Pavičin je kazao da će se sve riješiti, samo se još ne zna kako. "Roditeljima se odgovara na sva pitanja kako bi se svi njihovi strahovi odagnali i kako oni ne bi imali razloga za brigu. Nastavit će se razgovori dok se situacija ne riješi" ustvrdio je. Uvjeren je, kaže, da će djeca vrlo brzo krenuti u školu.

"To je najgore za njihovu djecu. Ako ne sutra, onda će prekosutra sva djeca biti na nastavi" smatra Pavičin. Nije želio govoriti o mogućim "sankcijama" ako učenici propuste veći dio nastave. Naglasio je da se takve situacije "trebaju rješavati u školi". Sastancima prisustvuju i roditelji dječaka oko kojeg se podigla prašina, koji se također trude umiriti druge roditelje.

Pavičin je istaknuo da "on nije nikakav kriminalac, nikakav monstrum. To je dijete od devet godina koje ima određenih poteškoća kao i druga djeca. Kao druga djeca možda i u ovoj školi". Priznao je da se sve moglo riješiti i ranije, no smatra da škola odlično surađuje sa svim strankama. Odvjetnik Čurin izrazio je čuđenje što odvjetnicima roditelja nije dozvoljeno sudjelovanje na sastanku, na što su roditelji pristali. Poručio je da oni samo "traže da se njihovoj djeci zajamči sigurnost", ali konkretnim i specifičnim mjerama.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO Ekološka katastrofa na pomolu: Pogledajte ogromne količine smeća u Neretvi