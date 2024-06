Od jutra pakleno: U Splitu već u 8 čak 30 stupnjeva, a ni more nije neko osvježenje, evo temperatura

Hrvatska je pod meteoalarmima, dio čak i u crvenom, temperature bi danas mogle doseći i 40 stupnjeva na vrhuncu toplinskog vala. Već jučer padali su rekordi. "Danas su na splitskom području postignuti novi lipanjski temperaturni rekordi! U 16:00 Split: 38.3°C, a zračna luka Split: 38.9°C!", objavio je jučer DHMZ. A danas je pakleno već od jutra. U Splitu je u 8 sati izmjereno 30,2 stupnja. Mnogi će poželjeti osvježenje pronaći u moru. No ono neće biti svima po guštu jer i temperature mora su visoke. Prema podacima DHMZ-a, u 8 sati u Crikvenici je izmjereno 24.7 stupnja, 24 je i na Hvaru, u Puli na Rabu 26, Rovinj, Šibenik i Split mjere 25, a kod Mljeta je u 8 sati izmjereno čak 27,3.

Preporuka je da se ni na plažu ne ide u najtoplijem djelu dana. Prema HZJZ-u, valja izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima.

Foto: DHMZ

Treba rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije, piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta. Preporuka je nositi laganu svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca, rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak, danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu, isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu. izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima. Pazite da ne ostavite djecu i životinje u parkiranom vozilu. Redovito koristite sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju treba posvetiti novorođenčadi i maloj djeci – za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te ih odjenuti u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja. "Ako imate zdravstvene probleme, potražite savjet liječnika", savjetuje se.

Već sutra moći će se lakše disati. "U unutrašnjosti promjenljivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi praćeni grmljavinom, vrlo vjerojatno i izraženiji, najprije u noći, a potom u drugom dijelu dana, posebice u središnjim i istočnim predjelima. Na Jadranu sunčanije i stabilnije, no uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je uz poneki pljusak na sjeveru. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, poslijepodne prolazno i jak. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na obali i otocima između 23 i 28°C. Najviša dnevna većinom od 30 do 35°C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža", piše DHMZ.

