Danas vrhunac toplinskog vala, a onda slijedi promjena vremena: Temperature će ići i do 40°C

U tri hrvatska grada ovog će petka opasnost zbog toplinskog vala biti na najvišoj razini, s time da bi temperature tijekom današnjeg dana mogle doseći i čak 40°C. Dok su najugroženiji oko Knina, Splita i Dubrovnika, ni ostatak Hrvatske nije u puno boljoj poziciji - narančasti meteoalarm vrijedi u Istri, na Kvarneru, sjeveru Hrvatske, Slavoniji pa čak i u gorju. Minimalne temperature također će biti visoke tijekom dana. Naime, na području Dalmacije očekuje se da živa neće ići ispod 27°C, dok je na području Zagreba i Karlovca upaljen meteoalarm i zbog mogućeg nevremena s grmljavinom.

''Djelomice ili pretežno sunčano i vruće uz vrhunac toplinskog vala. Lokalno u unutrašnjosti prema večeri i u noći mogući su pljuskovi i grmljavina, mjestimice i jače izraženi. Vjetar većinom slab, prolazno do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 °C'', najavljuje DHMZ za petak.

Foto: DHMZ

Ipak, već sutra se očekuje promjena vremena, no temperature neće puno pasti. DHMZ tako za subotu najavljuje promjenjivo i nestabilno vrijeme s pljuskovima s grmljavinom koji se očekuju već tijekom noći, a potom i u drugom dijelu dana. ''Na Jadranu sunčanije i stabilnije, no uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak na sjeveru. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, poslijepodne prolazno i jak. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na obali i otocima između 23 i 28 °C. Najviša dnevna većinom od 30 do 35, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža'', najavljuje se.

U većini Hrvatske zbog visokih temperatura bit će upaljen žuti meteoalarm, dok će upozorenje zbog opasnog vremena biti na snazi na području istoka Hrvatske, Zagreba te uz obalu Dalmacije. Manju promjenu vremena najavljuje i meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc za HRT.

- Toplinski val dosegnut će svoj vrhunac u djelomice sunčan petak. Zatim u unutrašnjosti od vikenda nestabilnije uz pad temperature. Lokalno izraženiji pljuskovi, pa i nevrijeme vjerojatniji su u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Od subote do ponedjeljka prolazno će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar - najavljuje.

- I na moru će početkom radnog tjedna biti nestabilno, lokalno i uz neverine. No petak i vikend bit će većinom sunčani, uz mogućnost za pokoji pljusak uglavnom na sjevernom Jadranu potkraj nedjelje. Nakon umjerenog sjeverozapadnjaka u ponedjeljak će nakratko zapuhati umjerena do jaka bura. Temperatura zraka postupno niža - prognozirala je.

