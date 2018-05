Od jeseni vrtići će raditi u dvije smjene kako bi sva djeca dobila mjesto u njima

Od rujna bi vrtići trebali raditi u dvije smjene, za što nedostaje oko 500 odgajatelja i drugog vrtićkog osoblja, ali i drugih vrtićkih kapaciteta. Negdje je potrebna prenamjena prostora ili dogradnja, uglavnom svaka sredina ima svoje posebnosti.

– Tamo gdje ima mogućnosti da se zaposle dodatni kadrovi, to će biti obuhvaćeno našim projektom “Vrtići za skladniji život”, a u sredinama gdje trenutačno nema mogućnosti za zapošljavanje dodatnih odgojitelja, omogućit ćemo neke druge programe – izjavila je jučer ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić na predstavljanju studije “Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj”. Ministrica je naglasila kako je Vlada prepoznala da je obuhvat sve djece ranim i predškolskim pedagoškim programima važan, kao i to da je veliki korak i to što država prvi put financijski pomaže jedinicama lokalne samouprave.

– Odmah smo na početku obiteljsku politiku usmjerili u smjeru materijalne i financijske pomoći mladim obiteljima bez obzira na to što su vrtići u nadležnosti jedinica lokalne samouprave – kazala je i dodala da su dobili potvrdu od mladih znanstvenika da su to dobro detektirane mjere.

Studija “Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj” analizira i preporučuje mjere kojima bi se povećala razina obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja te poboljšali materijalni i pedagoški uvjeti rada, kao i dostupnost i kvaliteta programa namijenjenih djeci i roditeljima.

Projekt “Vrtići za skladniji život” dio je politike usklađivanja poslovnih i obiteljskih obveza kao jedne od prioritetnih mjera RH, a produljenju radnog vremena dječjih vrtića cilj je omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života.

Po hrvatskim gradovima u tijeku su informativne radionice u sklopu otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF) s ukupno 300 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu poziva dječji su vrtići i jedinice lokalne samouprave.