Od istraživača u laboratoriju do upravljanja kompanijom

COTRUGLI Business School okuplja ambiciozne i uspješne profesionalce iz različitih sektora te pruža iznimno kvalitetne MBA programe koji otvaraju nove perspektive u karijeri. Priča Adrijane Vinter jedan je od najboljih primjera kako COTRUGLI MBA može utjecati na brzi profesionalni i osobni rast.

"Nikada ne sumnjajte da mala skupina promišljenih, predanih ljudi može promijeniti svijet; doista, to je jedino što ga je ikada promijenilo, riječi su Margaret Mead kojih se sjećam od samog početka COTRUGLI MBA programa, a do danas ne prestajem pronalaziti dokaze koji to potvrđuju. Od 2002. radim kao znanstvenica na otkrivanju novih lijekova. Nakon nekoliko godina odlučila sam promijeniti karijeru i nastaviti je izvan laboratorija. Bila sam svjesna da mi opće poslovno znanje nije na visokoj razini, pa sam odlučila uložiti u MBA obrazovanje. Pretražujući dostupne opcije, upoznala sam se s COTRUGLI MBA programom.

Danas znam kako je to bila najbolja odluka koju sam donijela za razvoj svoje karijere. Ulazak u MBA otvorio mi je oči za potpuno drugačiji svijet – svijet biznisa. Mogućnost učenja od vrhunskih predavača i stalno okruženje visoko kvalificiranim ljudima iz različitih branši, koji me potiču da budem bolja i ostvarim više, bio je savršen početak novog poglavlja.

Prednost umrežavanja koju sam dobila kroz COTRUGLI MBA doista je neusporediva. Biti dio tima i ostati povezana s tim sjajnim ljudima koji su rasprostranjeni po cijeloj regiji, uistinu je ogromna prednost. Nakon što sam završila MBA, uz radno iskustvo i stečeno znanje, moja se karijera razvijala iznimno brzo: krenula sam iz laboratorija, prešla na poslovni razvoj te naposljetku stigla do pozicije direktorice u samo pet godina.

Program mi je pomogao otkriti nove ideje, nova područja i nove sfere interesa te mi je dao čvrste temelje za poziciju koju danas obnašam. Povećao mi je samopouzdanje podižući razinu mog znanja i samosvijesti na način koji prije nisam mogla zamisliti. Ono što sam naučila u COTRUGLI Business School jest da, ako uspijete osloboditi svoju strast i razviti poduzetnički duh, sve što želite u karijeri može postati stvarnost."

Što COTRUGLI MBA može ponuditi vama?

Sveobuhvatan program: Pokriva ključna područja poslovanja, od naprednih tehnologija s naglaskom na AI do financija, marketinga, strategije i liderstva i inovacija.

Praktična primjena znanja: Rad na stvarnim projektima i studije slučaja iz različitih industrija.

Mentorski pristup i podrška: Iskusni predavači i vrhunski stručnjaci iz cijele regije pružaju smjernice za uspjeh.

Globalna mreža kontakata: Prilika za upoznavanje ambicioznih profesionalaca i potencijalnih poslovnih partnera.

Osobni i profesionalni rast: Razvijanje samopouzdanja, vodstva i poduzetničkog načina razmišljanja.

