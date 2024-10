Od četiri razbojstva, u tri su žrtve strani državljani, od kojih su dvojica - taksisti

Trojica stranih državljana, žrtve su u četiri razbojstva koja su se dogodila tijekom subote i nedjelje, a o kojima je izvijestila zagrebačka policija. Prvi razbojnički prepad zbio se 12. listopada u 19.20 u parku na Radničkoj cesti, kada je više osoba zaprijetilo 28-godišnjem stranom državljaninu, nakon čega su mu oduzeli, kaže policija, tehnički uređaj. Ma što to značilo. Šteta je nekoliko stotina eura. Zatim su 13. listopada, desetak minuta iza pomoći, dvojica nepoznatih počinitelja u Ulici I. Resnik u taksiju orobili vozača, 37-godišnjeg stranog državljanina. Zaprijetili su mu oštrim predmetom, te su mu uzeli više desetaka eura. Iste noći u 1,25 u Ulici Palma, dvojica nepoznatih počinitelja u taksiju su oštrim predmetom zaprijetili 34-godišnjem stranom državljaninu kojem su zatim otuđili torbicu, novac i drugo. Šteta je nekoliko stotina eura.

Žrtva razbojstva bio je i 21-godišnji vozač taksija koji je 12. listopada oko 20 sati napadnut na Črnomercu. Njemu su dvojica nepoznatih počinitelja zaprijetili također oštrim i tupim predmetom, te su mu uzeli nekoliko stotina eura.

Što se tiče napadnutih i orobljenih stranih državljana, zagrebačka policija nije u svom izvješću precizirala čiji su državljani napadnuti i orobljeni ljudi, a nisu naveli ni je li riječ o turistima ili stranim radnicima. U posljednje vrijeme policija je uvela praksu da u izvješćima navode kako su napadnuti, orobljeni ili okradeni strani državljani, pa se steče dojam da namjerno izbjegavaju navesti da je riječ o napadu na strane radnike. Koji su napadačima "vidljivi" zbog druge boje kože, ali i očito "zanimljivi" kao moguć "izvor" prihoda jer među napadnutima ima dosta dostavljača, vozača, taksista...

No nejasno je zašto policija te događaje nakon što nađe počinitelje uglavnom kvalificira kao razbojstva, a ne zločine iz mržnje, jer sumnjamo da bi toliko stranih državljana (ima dana kada se izvijesti i o tri razbojstva, op.a.) bilo da jedan dio stranih državljana nije vrlo vidljiv zbog drugačije boje kože. No policija za sada samo uredno notira razbojstva, provodi kriminalistička istraživanja, privodi počinitelje, koji uglavnom budu mlađahni.... I tu priča staje. Jer nikoga očito ne zanima istraživanje uzroka koji dovode do sve većeg broja prepada na strance. Koji su ponekad vrlo pomno smišljeni, poput situacije s maloljetnikom koji je prije neki dan uhićen jer se na društvenim mrežama lažno predstavljao kao žena, kako bi namamio više muškaraca, uključujući dvojicu Indijaca na sastanak, na kojem ih je potom dočekao s više drugih osoba i pretukao. Takvo ponašanje ukazuje na namjernu želju da se nekog drugog i drugačijeg pretuče, a sve skupa ukazuje da kao društvo imamo ozbiljan problem i s nasiljem i s toleriranja svih onih koji izgledaju ili misle drugačije.

Usput, iako napadi na strane radnike ili po novom iz policijskih statistika na strane državljane, uopće na žalost nisu rijetka pojava, zanimljivo je da policija ne vodi zasebne statistike o takvim vrstama napada. U zagrebačkoj policiji nedavno su pojasnili su da oni podatke statistički obrađuju tako da godišnje pobroje sve žrtve kaznenih djela, a onda među njima notiraju strane državljane. Koji mogu biti ili strani radnici ili turisti ili osobe na proputovanju kroz Zagreb... Prema podacima PU zagrebačke, tijekom 2023. u Zagrebu je bilo 10.456 žrtva kaznenih djela, a od te brojke 704 osobe (ili 6,7 posto od ukupno oštećenih) su bili strani državljani. Od toga broja, njih 26 bili su žrtve razbojništva. Što se tiče 2024., prema podacima zagrebačke policije, u prvih sedam mjeseci 6.265 osoba bile su oštećene u kaznenim djelima, a od te brojke njih 326 osoba (ili 5,2 posto od ukupno oštećenih) su bili strani državljani. Od toga broja, njih 44 bili su žrtve razbojništava.

