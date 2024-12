U Zagrebu snijeg i ledena kiša. DHMZ upalio niz upozorenja, Vakula prognozira zimu: 'Sve je moguće'

U Zagrebu je jutros padao Zagreb, a potom ledena kiša. DHMZ za danas u unutrašnjosti Hrvatske prognozira pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz oborinu na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s tlom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu promjenjivo s kišom, lokalno i pljuskovima, u Dalmaciji ponegdje i jače izraženim. Poslijepodne oborina svugdje rjeđa. Vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će se do večeri proširiti duž cijele obale, dok će u Dalmaciji još veći dio dana puhati umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 3 u kopnenim krajevima te većinom između 9 i 14 °C na moru.

Subota na istoku Hrvatske donosi pretežno oblačno vrijeme, s mogućnošću smrzavanja oborina na hladnom tlu u prvom dijelu dana. Savjetuje se oprez u prometu i pri kretanju pješice. Temperatura će ostati stabilna, uglavnom između -1 i 3 °C. Središnja Hrvatska očekuje sličnu temperaturu bez značajnih dnevnih oscilacija, uz pretežno oblačno nebo. Upozorava se na mjestimičnu oborinu na granici kiše i snijega, koja bi se mogla smrzavati na tlu, posebice noću i ujutro, prognozira dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ za HRT.

Gorska Hrvatska posebno se suočava s najvećim rizikom od opasne poledice, što je rezultiralo izdavanjem narančastog upozorenja - drugog od tri stupnja - zbog povremenih oborina na granici kiše i snijega. Sjeverni Jadran očekuje kišu, moguće i grmljavinu, uz umjereno do jako jugo i jugozapadnjak koji će kasnije prijeći u sjeverozapadnjak.

Dalmacija će iskusiti jako jugo, posebno na otocima, s poslijepodnevnim sjeverozapadnim vjetrom. Vrijeme će biti promjenjivo s povremenom kišom i mogućim obilnim pljuskovima. Jutarnje temperature kretat će se od 6 do 10 °C na obali, niže u unutrašnjosti (2-4 °C), dok će poslijepodnevne dosegnuti 9-14 °C na pojedinim otocima. Jug Hrvatske očekuje izrazito nestabilno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će biti mjestimice jak, prvo jugo, zatim jugozapadnjak, a navečer slabiji sjeverozapadnjak, uzrokujući umjereno valovito do valovito more.

FOTO Pogledajte snježni pokrivač koji je osvanuo u subotnje jutro u Zagrebu

"U nedjelju se očekuje valovito more uz buru i tramontanu, s olujnim udarima u Dalmaciji. Početak tjedna donosi smirivanje vremena i pretežno sunčano vrijeme, s povremenom kišom uglavnom na krajnjem jugu u nedjelju. Kopno će idućih dana biti većinom bez oborina, uz postupno povećanje sunčanih razdoblja i porast dnevnih temperatura. Jutra će i dalje biti hladna s mogućim mrazom, a u utorak se očekuje i magla," zaključuje dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a za HRT.

Vakula o prognozi zime: Sve je moguće

Poznati HRT-ov meteorolog Zoran Vakula nedavno je dao i svoju vremensku prognozu za zimu: "Hoće li biti zime tijekom zime Gledajući aktualne prognoze za za prosinac - sve je moguće. Ne treba čuditi ni ako prosinac završi kao studeni - u južnijim krajevima oko prosjeka ili malo topliji, u sjevernijim hladniji od prosječnog. Prognoze pozitivnog odstupanja od prosjeka također su, kao što su bile za studeni, postojane još od lipnja, ali uz različite vjerojatnosti ostvarivanja prognoze za veći dio kontinentalne Hrvatske - od 50 do 80 %", analizirao je Vakula.

Pojašnjava kako već mjesecima u kontinentalnom dijelu Hrvatske djeluje još veća vjerojatnost izostanka znatnije iznadprosječne topline u siječnju, ali ostvarenje i tih prognoza tek trebamo doživjeti. Ostvare li se - to još uvijek ne znači da će srednja sezonska temperatura zraka sljedeće zime biti niža od prosječne - jer ju može "podići" vjerojatno iznadprosječno topla veljača. "Možda je zanimljiva spoznaja kako je posljednja barem ponegdje u Hrvatskoj i barem malo hladnija zima od prosječne bila ona koja je trajala od prosinca 2018. do veljače 2019. godine- i to zbog malog negativnog odstupanja srednje sezonske temperature zraka u Komiži. U većini Hrvatske posljednja hladnija bila je 2016./2017."



Vakula ističe kako su mogući različiti scenarij za zimu, kao i prognostički izračuni različitih računalnih modela atmosfere koji uključuju međudjelovanje zraka, kopna i oceana u ovo doba globalnog zatopljenja, u kojem je meteoroloških ekstrema napretek. Dodaje kako statističke analize povezanosti studenoga i zime pokazuju slabu korelaciju pa nema znanstvenog opravdanja "prognozirati" nakon hladnog/toplog studenog hladnu/toplu zimu, ni bilo koju drugu kombinaciju.

"Također nema znanstvene utemeljenosti, ali je možda nekima zanimljiva jedna od mnogobrojnih izreka -"prognoza" iz pučkog vremenoslovlja prema kojoj, ako Božić pada u srijedu, kao ove godine - slijedi oštra zima?! "Ljudi moji, pa je li to moguće?", poručuje Zoran Vakula.

VIDEO Neugodno iznenađenje u vlaku: Dijelili im slatkiše kojima je istekao rok trajanja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

FOTOGALERIJA Ovo su najrizičniji rabljeni automobili koji se prodaju u Hrvatskoj