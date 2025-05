Ovaj tjedan stiže nova promjena vremena: Najviša temperatura u dijelu zemlje bit će oko 15 °C

Potencijalno opasno vrijeme očekuje se u utorak u pojedinim dijelovima zemlje. Naime, izdana su žuta upozorenja zbog vjetra izdana su za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju. Kako Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) navodi u vremenskoj prognozi, u utorak će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Uz više oblaka većinom u prvom dijelu dana očekuje se malo kiše ili pljusak s grmljavinom, ponajprije na Jadranu i uz njega. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, prijepodne podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će od 6 do 9, a na Jadranu od 13 do 17 °C. Najviša uglavnom od 16 do 19, a na Jadranu od 20 do 24 °C.

U unutrašnjosti će u srijedu biti pretežno sunčano. U četvrtak djelomice sunčano uz jugozapadnjak, ali se navečer u sjevernim predjelima očekuju pljuskovi s grmljavinom i naglo će zapuhati vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ističe DHMZ. U petak barem djelomice sunčano uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a mjestimične kiše bit će još ujutro u gorju i na istoku. Jutra razmjerno svježa, a danju u srijedu i četvrtak ugodno toplo, no potkraj četvrtka osjetno će osvježiti pa će u petak najviša temperatura zraka biti oko 15 °C.

I na Jadranu u srijedu sunčano uz umjeren jugozapadnjak. U većem dijelu četvrtka bit će djelomice sunčano, no prema večeri se na sjevernom Jadranu očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, kojih će do ponoći biti i na južnom Jadranu. U petak promjenljivo oblačno uz lokalne pljuskove s grmljavinom još prijepodne uglavnom na jugu. U četvrtak jugo i jugozapadnjak, a potkraj dana na sjevernom dijelu naglo će okrenuti na vrlo jaku buru, koja će u petak biti umjerena do jaka, podno Velebita i olujna. U srijedu i četvrtak razmjerno toplo, a u petak osjetno svježije, ustvrdio je DHMZ.

"U srijedu u unutrašnjosti pretežno sunčano i danju razmjerno toplo. U četvrtak postupno naoblačenje, u drugom dijelu dana mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova, koji ponegdje mogu biti i jače izraženi. U petak postupno razvedravanje, ali uz osjetno nižu temperaturu zraka. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu barem djelomice sunčano. Potkraj četvrtka i u noći na petak prolazno naoblačenje, mjestimice s pljuskovima. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a u petak će zapuhati jaka i olujna bura", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.