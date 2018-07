Obrambena suradnja sad se može proširiti na industriju i poljoprivredu

Hrvatska treba definirati svoje interese

Konačni ugovor o isporuci zrakoplova F-16 Barak bit će potpisan na jesen, vjerojatno će to obaviti premijeri Andrej Plenković i Benjamin Netanyahu. Bit će potpisano nekoliko ugovora, vezanih uz industriju i suradnju u poljoprivredi, znanosti, što sve diže odnose Izraela i RH na stratešku razinu. Davor Štern kaže da je suradnja između RH i Izraela bila uvijek korektna te da Izrael pamti što je RH nekoliko puta u UN-u stala na stranu Izraela ili bila suzdržana kada se glasovalo o rezolucijama koje su išle na osudu Izraela. Dobrom imidžu Hrvatske kod Izraelaca pridonose i brojni izraelski turisti koji pohode Hrvatsku, gdje se osjećaju ugodno i sigurno. Kaže da su u međuvremenu i izraelski poslovni ljudi shvatili zašto nisu uspijevali s biznisom u RH, jer nisu razumjeli da u RH ne uspijeva pristup koji je uspijevao u Rumunjskoj, Češkoj, Mađarskoj, Bugarskoj. I on s optimizmom očekuje potpisivanje ugovora o strateškom partnerstvu u rujnu, a do tada bi RH trebala definirati svoje interese, kako bi iskoristila tu priliku.